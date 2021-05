European Broadcasting Union: alleen in Nederland problemen met stemmen Songfestival

Barbara Pravi zong namens Frankrijk de chanson Voilà. Beeld EPA

Honderden mensen klaagden na de finale op sociale media dat ze een melding hadden gekregen dat hun stem niet was meegeteld, terwijl die wel op tijd was uitgebracht. ‘We begrepen dat er in Nederland een probleem was bij een van de Nederlandse telecombedrijven, waardoor stemmen niet op tijd door het netwerk werden verwerkt en op tijd konden worden doorgegeven. We betreuren de teleurstelling die dit heeft veroorzaakt, maar het lag buiten de macht van de EBU’, verklaart de koepel.

Alle stemmen die wel zijn binnengekomen zijn gecheckt en gecontroleerd, benadrukt de EBU. ‘En we zijn tevreden dat we een valide uitslag hebben. We vinden het mooi dat er in heel Europa zoveel is gestemd door het publiek dat graag wilde bijdragen aan het evenement.’

‘Helaas is de voting al afgelopen’

Nadat de laatste noot van San Marino, het laatste optreden in de Songfestivalfinale, in het Rotterdamse Ahoy was weggestorven, werden zaterdagavond iets na elf uur de stemlijnen opengezet. Via de officiële Eurovision-app, telefoon of sms konden kijkers hun voorkeur doorgeven. Samen bepalen zij voor de helft de einduitslag: ook de vakjury’s uit alle deelnemende landen delen punten uit.

Nog voor middernacht werden de stembussen weer gesloten. Uren later kregen verschillende Nederlanders bericht dat hun stem niet op tijd was doorgekomen, terwijl ze wel degelijk op tijd waren. Op Twitter circuleren screenshots van de sms’jes waarin de organisatie aangeeft dat de stem daarom niet kon worden meegeteld: ‘Helaas is de voting al afgelopen.’

I voted through the @Eurovision app at 11:09pm (just after lines opened) and they were rejected as late at 1am. Pretty disappointing #EUROVISION pic.twitter.com/wjO2Ma88bA — JP (@jp_the_jp) 23 mei 2021

Van hoeveel Nederlanders de stem niet is doorgekomen, is op dit moment niet bekend. De organisatie van het Songfestival heeft nog niet gereageerd op vragen van de Volkskrant.

Gemiddeld trok de finale in Nederland een recordaantal van 5,4 miljoen kijkers, een miljoen meer dan twee jaar geleden, toen Duncan Laurence in Israël de overwinning greep. Het optreden van de Nederlandse vertegenwoordiging Jeangu Macrooy trok de meeste kijkers. Op het moment dat hij zijn Birth of a New Age ten gehore bracht, keken ruim 6,1 miljoen Nederlanders naar de televisie, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) zondagochtend.

Opvallend is volgens SKO-directeur Sjoerd Pennekamp ook hoeveel mensen er stopten met kijken nadat de uitslag bekend was gemaakt. ‘Normaal blijven kijkers na de uitslag nog langer hangen.’

De Nederlandse vakjury – bestaande uit Brainpower, Giovanca, Jessica van Amerongen, LAKSHMI en Leo Blokhuis – verkoos gisteren de chanson Voilà van Franse inzending Barbara Pravi als beste. Ook IJsland, Rusland en Malta werden gewaardeerd. België kreeg door de kenners zes punten toebedeeld. De 18-jarige Utrechtse Stefania Liberakakis, die uitkwam voor Griekenland, kreeg net als winnaar Italië van de jury geen enkel punt.

Ook de Nederlandse thuisstemmers gaven de ‘douze points’ aan Frankrijk. Daarna kon Liberakakis op de meeste waardering rekenen. Italië kreeg ook van de Nederlandse ‘televoters’ nul punten.

In de aanloop naar deze editie van het Songfestival analyseerde de Rijksuniversiteit Groningen de uitslagen van de voorgaande 45 edities op ‘vriendjespolitiek’. Nederland blijkt traditioneel het meest gesteld op België en, in mindere mate, Duitsland. Ook gaan veel stemmen naar Turkije en Armenië – vermoedelijk door de relatief grote migrantenpopulatie met deze afkomst.

Vooral de voormalig Sovjetstaten in de Kaukasus en op de Balkan weten van onderlinge overwaarderingen te profiteren. Verder valt op dat de relatie van voormalig Oostbloklanden met Rusland sinds hun aansluiting bij de Europese Unie is bekoeld: in beide richtingen worden minder punten uitgedeeld.

Overigens signaleren de onderzoekers ook ‘onderwaardering’ – het tegenovergestelde van vriendjespolitiek. Moldavië, Bulgarije en Rusland kunnen steevast op de minste steun van Nederland rekenen.

Toch spelen de onderlinge banden tussen landen zelden een doorslaggevende rol in de einduitslag van een Songfestival. De onderzoekers concluderen dat sinds 1990 vier keer het liedje met de hoogste ‘kwaliteitsscore’ – het aantal van ‘neutrale beoordelaars’ gekregen punten – niet heeft gewonnen. ‘Alle keren lijkt het te gaan om incidenten’, schrijft promovendus Felix Pot op de website van de universiteit.

Snuifje? Op sociale media is controverse ontstaan rond de Italiaanse winnaar van het Eurovisie Songfestival. De zanger van het bandje Maneskin, de 22-jarige Damiano David, zou na afloop van zijn optreden cocaïne hebben gebruikt. Op televisiebeelden die veelvuldig worden gedeeld is te zien hoe David met zijn hoofd naar de tafel gaat. De blik van zijn buurman spreekt boekdelen. Zelf ontkent de zanger dat hij een lijntje gesnoven heeft. Op de persconferentie na zijn overwinning zei de frontman van de rockgroep stellig: ‘Ik gebruik geen cocaïne, nee! Ik doe niet aan drugs.’ Op sociale media herhaalde de band dat statement. Als David thuiskomt, ondergaat hij vrijwillig een drugstest. De reden van zijn opmerkelijke hoofdbeweging zou een gebroken glas zijn geweest. ‘De band, hun management en het hoofd van de delegatie hebben ons laten weten dat er geen drugs aanwezig waren in de Green Room’, zegt de European Broadcasting Union, de organisator van het festival. ‘De EBU kan bevestigen dat er gebroken glas is gevonden na een controle ter plaatse.’