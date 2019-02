Europarlementariërs worden Venezuela uitgezet: op eerste de beste vlucht terug naar huis

De Europarlementariërs waren op uitnodiging van het Venezolaanse parlement naar het land gekomen. ‘De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken staat buiten bij de luchthaven op ons te wachten’, zegt De Lange in een filmpje dat ze op Twitter heeft geplaatst. ‘Maar we mogen het land niet in. We hoorden dat we met de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid.’

De groep, die reisde op diplomatieke paspoorten, kwam volgens De Lange ‘niet om te provoceren, maar om te kijken hoe het gaat met de medische hulp van de mensen ter plekke, en om te pleiten om humanitaire steun toe te laten’.

Een ander lid van de delegatie, de Spaanse Europarlementariër Esteban González Pons, zei op Twitter dat ze ook van plan waren om Juan Guaidó te ontmoeten. Deze riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president van Venezuela als vervanger van president Maduro. Veel landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie, erkennen Guaidó als president. Maduro is echter niet van plan om op te stappen.

Persbureau Reuters meldt dat de regering-Maduro de Europarlementariërs verdenkt van ‘samenzweerders-motieven’. Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, had de groep een paar dagen geleden al te horen gekregen dat ze niet welkom waren in het Zuid-Amerikaanse land. ‘Venezuela kan niet toestaan dat Europese extreem-rechtse krachten met hun interventionistische acties de vrede en rust van ons land komen verstoren.’

Gevlucht

Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht vanwege de enorme economische crisis die het land teistert. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen, maar president Maduro weigert internationale hulp toe te laten. Hij wordt nog steeds gesteund door het leger. Guaidó stuurt aan op een confrontatie en heeft het leger opdracht gegeven om Amerikaanse noodhulp toe te laten. Hij wil dat er vanaf 23 februari vrachtwagens met voedsel en medicijnen via Colombia binnenkomen om de bevolking te helpen.

Volgens de NOS hebben de Verenigde Staten dit weekeinde een officieel verzoek ingediend bij de autoriteiten van Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor het vervoer van hulpmiddelen. Afgelopen woensdag maakte Curaçao, buurland van Venezuela en een autonoom eiland binnen het Nederlandse koninkrijk, al bekend dat het hiertoe bereid was. Curaçao stelt wel voorwaarden. Zo moet Maduro, zolang hij aan de macht is, akkoord gaan met de Amerikaanse luchtbrug vanaf Willemstad.

Ondanks diplomatieke paspoorten en deze uitnodiging van de Asamblea Nacional, inclusief de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken die buiten op ons staat te wachten, wordt onze delegatie de toegang tot Venezuela geweigerd en worden we uitgezet op de vlucht naar Madrid pic.twitter.com/77hMAZxNxY Esther de Lange