Europarlementariër Eva Kaili bekent deels schuld en geeft toe dat ze haar vader zes ton liet verbergen

Eva Kaili, een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement, heeft toegegeven dat ze weet had van ‘koffers met cash geld die door haar flat passeerden', meldt het Belgische blad Knack. Beeld Vladimir Rys / Getty Images

Dat schrijven de Belgische media Knack en Le Soir en de Italiaanse krant La Repubblica op basis van gerechtelijke documenten die ze zeggen te hebben ingezien. Vrijdag 9 december werd de Italiaan Francesco Giorgi, partner van Kaili en adviseur van het Europees Parlement, in Brussel aangehouden. Daarop raakte Kaili in paniek, schrijven Belgische en Italiaanse media.

Ze vroeg haar vader om het geld te verbergen. Hij werd vervolgens gearresteerd in het Sofitel in Brussel. Tegenover de politie gaf Kaili, die zelf ook vastzit, toe dat ze wist van de ‘koffers met cash geld die door haar flat passeerden’, aldus Knack op basis van justitiële documenten. Eerder schreef Le Soir dat ook Giorgi bekend heeft te hebben meegewerkt aan omkoping door Qatar en Marokko.

Orkestleider

Volgens Knack beschouwt de Belgische justitie overigens niet Kaili, maar de Italiaanse ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri als de ‘orkestleider’ in het schandaal. In zijn flat in Brussel zou de politie zes ton aan contant geld hebben gevonden.

Volgens Knack zou ook Panzeri ‘gedeeltelijk’ hebben bekend dat hij zich heeft laten omkopen door Qatar en Marokko. Tevens beschuldigde hij de Belgische Europarlementariër Marc Tarabella van het aannemen van ‘geschenken’ uit Qatar, aldus Knack. Tarabella ontkent deze beschuldigingen.

Socialist en oud-vakbondsman Panzeri zat tussen 2004 en 2019 in het Europees Parlement. Francesco Giorgi was enige tijd zijn assistent. Nadat Panzeri zijn zetel in het parlement verloor, richtte hij Fight Impunity op, een organisatie die beweerde te ijveren voor het bevorderen van mensenrechten. Voor het bestuur strikte hij grote Europese namen als Federica Mogherini, de voormalige buitenlandchef van de EU, en Bernard Cazeneuve, voormalig premier van Frankrijk. Zij hebben inmiddels hun functie neergelegd.

Volgens verschillende media, waaronder de Franse krant Le Monde, fungeerde de organisatie echter als doorgeefluik voor smeergeld uit Qatar en Marokko. De affaire illustreert hoezeer de ethische controle binnen de EU tekortschiet, zegt Daniel Freund Europarlementariër van de Duitse Groenen.

In 2020 werd Fight Impunity volgens Freund beoordeeld door het ethisch comité van de Europese Commissie. Dat constateerde dat Fight Impunity niet in het lobbyregister van de EU was opgenomen, maar nam genoegen met de belofte dat de organisatie zich spoedig zou registreren. Dat is echter nooit gebeurd.

Belofte van Von der Leyen

Volgens Freund laat de affaire zien dat de Europese Commissie haast moet maken met de belofte die voorzitter Ursula von der Leyen al bij haar aantreden in 2019 deed: een onafhankelijk ethisch comité voor alle Europese instellingen.

Door het ontbreken van een deugdelijke controle kon Panzeri zijn gang gaan, zegt Freund. Le Soir en La Repubblica zagen telefoontaps van de politie in waaruit zou blijken dat Panzeri’s vrouw en dochter geld hebben opgehaald in Marokko. In een van de taps zegt de Marokkaanse diplomaat Abderrahim Atmoun, met wie Panzeri nauwe contacten onderhield, dat hij ‘producten’ in de tas van Panzeri's vrouw had gestopt.