Europa wil één standaardoplader voor telefoons en andere apparaten

Vijf uiteinden van veelgebruikte oplaadsnoeren voor mobiele telefoons, e-readers of andere apparaten. De Europese Commissie wil dat er over drie jaar nog maar één standaardoplader bestaat, de USB-C (rechts op de foto). Beeld EPA

Het nog vertrouwelijke voorstel, dat de Europese Commissie donderdag presenteert, volgt op een periode van elf jaar waarin de producenten beloofden op vrijwillige basis hun opladers te harmoniseren. Het resultaat schiet volgens de Commissie tekort, vandaar het verplichtende wetsvoorstel van de Commissarissen Vestager (Concurrentie & Digitale Zaken) en Breton (Interne Markt).

‘Consumenten zijn lang genoeg gefrustreerd door niet op elkaar aansluitende opladers die zich ophopen in de la. We hebben de industrie ruim de tijd gegeven zelf met oplossingen te komen, nu is het tijd voor een wet die de standaardoplader mogelijk maakt’, zal Vestager donderdag zeggen. Breton wijst ook op het belang van minder elektronisch afval.

USB-C-aansluiting

Het wetsvoorstel schrijft voor dat alle draagbare elektronische apparaten (smartphones, tablets, camera’s, koptelefoons, draagbare speakers et cetera) een zogenoemde USB-C aansluiting krijgen. De Commissie kiest voor deze standaard, omdat die technologisch de beste zou zijn.

Veel producenten gebruiken deze USB-C-poort al, maar Apple niet altijd. De fabrikant ging voor zijn iPads en MacBooks al over, maar houdt voor zijn iPhones vast aan de eigen standaard: de lighting-poort. Niet alleen heeft Apple op die manier controle over alle gebruikte snoeren, ook is het een aantrekkelijke inkomstenbron. Leveranciers moeten namelijk voor ieder verkocht Apple-snoer een bedrag betalen.

De Commissie stelt verder dat de universele opladers geschikt moeten zijn voor snel laden. Nu is snelheid soms afhankelijk van het type oplader dat bij het toestel wordt geleverd. Het wetsvoorstel van de Commissie regelt ook dat consumenten een apparaat zonder oplader kunnen kopen. Apple is overigens al gestopt met het leveren van stekkers bij zijn nieuwe iPhones. De consument krijgt alleen nog een snoertje.

Innovatieknevel

Apple stelt al langer dat het harmoniseringsvoorstel van de Commissie, dat al langer in de lucht hing, de technologische innovatie knevelt. Volgens de Commissie is dat niet geval; nieuwe technieken als draadloos opladen blijven immers mogelijk. De Commissie zal benadrukken dat Apple zijn eigen aansluiting mag handhaven zolang de iPhones en iPads ook een USB-C aansluiting hebben. De kans dat Apple dit zal doen, lijkt nihil. Sterker nog: de geruchten dat Apple in toekomstige iPhones helemaal geen ingang meer zal hebben voor een oplaadsnoer zijn hardnekkig. De fabrikant zou inzetten op draadloos opladen, iets waar iPhones en andere moderne telefoons ook nu al geschikt voor zijn.

Vorig jaar werden volgens de Commissie 420 miljoen smartphones en andere draagbare elektronische apparaten verkocht. Gemiddeld hebben burgers drie verschillende opladers thuis, waarvan er minstens één niet wordt gebruikt. Jaarlijks geven consumenten voor 2,4 miljard euro uit aan aparte opladers. Niet gebruikte opladers zijn nu al goed voor 11 duizend ton elektronisch afval per jaar.

Op korte termijn komt de Commissie ook met een voorstel voor de uniforme adapter, zeg maar de andere kant van de kabel. In combinatie met de verplichte USB-C poort is de standaardoplader dan een feit. De lidstaten en het Europees Parlement moeten de voorstellen nog goedkeuren. Daarna krijgt de industrie een overgangsperiode van twee jaar om de productie aan te passen. Uiterlijk in 2024 moet de EU-oplader een feit zijn. De Commissie hoopt dat fabrikanten al eerder hun productie aanpassen, omdat ze weten wat straks van hun verwacht wordt.