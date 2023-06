Europa wil dat techbedrijven expliciet aangeven wanneer iets met AI is gemaakt

Een door kunstmatige intelligentie gecreëerde foto van de arrestatie van Donald Trump. Beeld Twitter

Technologiebedrijven als Google en Meta moeten gaan vermelden of een foto, video, audiofragment of tekst met kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt. Dat is de wens van de Europese Commissie, die deze afspraak toevoegt aan de bestaande vrijwillige gedragscode over desinformatie (de zogenoemde Code of Practice on Desinformation).

Het idee is dat het voor Europese burgers altijd duidelijk moet zijn of informatie is gemaakt door mensen of machines. Volgens Eurocommissaris Vera Jourová (Waarden en Transparantie) kunnen de labels met een vermelding als ‘gemaakt door AI’ per direct worden ingevoerd, zei ze maandag in Brussel tegenover verslaggevers.

Over de auteur

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van Nu.nl.

Technisch zou de nieuwe regel volgens Jourová geen problemen moeten opleveren. Google-baas Sundar Pichai zou de Eurocommissaris recent nog hebben verzekerd dat de grote techbedrijven de middelen hebben om AI-materiaal te labelen. Ook zouden ze bij diensten als Bard (een soort ChatGPT, maar dan van Google) en Bingchat (van Microsoft) waarborgen inbouwen, die moeten beletten dat kwaadwillenden de chatbots gebruiken om desinformatie te verspreiden.

Kiezen voor confrontatie

Het zijn de belangrijkste nieuwe toevoegingen aan de gedragscode, waar momenteel 44 bedrijven uit de tech- en advertentie-industrie aan meedoen. De bekendste ondertekenaars zijn Google, Meta (Facebook en Instagram), Microsoft, Adobe (van Photoshop) en TikTok. Opvallende afwezige is Twitter. Het bedrijf van Elon Musk schaarde zich ooit wel achter Brussel, maar liet onlangs weten zich niet langer gebonden te voelen aan de vrijwillige afspraken om desinformatie te bestrijden.

Jourová noemt dit een foute inschatting van Twitter. Het Amerikaanse bedrijf heeft volgens haar onder de nieuwe eigenaar Musk voor de confrontatie gekozen, waarmee het ‘veel aandacht’ van de Europese toezichthouders trekt. Die zullen extra nauwgezet volgen of het bedrijf zich aan de Europese wetten gaat houden, zodra die gaan gelden.

‘Dit is Europa en hier gelden de Europese, en niet de Californische wetten’, aldus de Eurocommissaris, die eraan toevoegt dat Brussel prima samenwerkte met de vorige Twitter-leiding. Ze wil niet speculeren over eventuele straffen en wacht liever Twitters stappen af. Wellicht dat onder de nieuwe ceo, Linda Yaccarino, een andere wind gaat waaien. Volgens zakensite Business Insider begint Yaccarino deze week al.

De wachtkamer van de wet

Europa heeft momenteel een serie wetten in voorbereiding die consumenten moet beschermen tegen de macht van de techbedrijven en de gevolgen van nieuwe technologieën. Eerst komen de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Twitter is al aangemerkt als ‘groot online platform’, en zal dus onder deze wetgeving gaan vallen. Maar tot die tijd heeft Brussel niets anders in handen dan een vrijwillige code.

Jourová heeft haast met het opstellen van regels voor AI, want de baanbrekende technologie zit in een stroomversnelling. Dat biedt grote kansen, ‘maar we moeten ook de schaduwzijden benoemen’, aldus de Eurocommissaris, die maandag overlegde met de 44 bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend.

Europa legt ook de laatste hand aan speciale wetgeving rondom AI, de AI Act. Maar hier moet de burger nog langer op wachten; naar verwachting minimaal twee jaar. Ook daar wil Brussel niet op wachten. Collega-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) kondigde daarom een AI Pact aan.

In een toelichting maandag noemde hij dit AI Pact (géén wet dus, maar een serie vrijwillige afspraken) de ‘antichambre’ (wachtkamer) van de wet. De details van de afspraken, die ook door een bedrijf als OpenAI (de maker van ChatGPT) zouden moeten worden ondertekend, moeten binnenkort volgen.