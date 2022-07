Europa wil 15 procent energiebesparing afdwingen. Wat betekent dat voor Nederland? En voor het klimaat?

Zonnepanelen nabij Moerdijk. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

1. Hoe moeilijk is het voor de lidstaten om 15 procent energie te besparen ten opzichte van het gemiddeld verbruik over de afgelopen vijf jaar?

Voor Nederland lijkt het doel niet heel lastig. Het gasverbruik lag de afgelopen weken al een derde lager dan normaal. Een kleine 30 procent van het Nederlandse gasverbruik is voor elektriciteitscentrales. Sinds kort ligt het verbruik in de zomer lager dan in de winter, dankzij de opkomst van zonnestroom. In juni was de helft van de gebruikte elektriciteit duurzaam, voor het hele jaar staat de teller op ongeveer 30 procent, blijkt uit gegevens van energieopwek.nl. Daarnaast zijn de kolencentrales opnieuw opgestart. Twee ervan draaien weer (de derde, de omstreden Riverstonecentrale op de Maasvlakte, is in onderhoud). Mede dankzij deze alternatieve energiebronnen daalt et gasverbruik.

Maar het percentage van 15 is geen gelopen race. Zuidelijke landen zien de opgelegde norm niet zitten. Een land als Portugal importeert geen Russisch gas en moet toch mogelijk gedwongen besparen. Ook Spanje haalt zijn gas uit andere bronnen en heeft veel duurzaam. Waarom moeten wij nu ineens besparen?, is hun verweer.

Mogelijk zal de 15 procent dus een EU-gemiddelde worden, waarbij landen met een afhankelijkheid van Russisch gas meer moeten besparen dan landen die dat niet hebben. In dat geval zou Nederland (en vooral Duitsland) tegen een hoger percentage aankijken.

2. Heeft de hoge gasprijs nog invloed op de besparingen?

Sinds Rusland de gastoevoer naar Duitsland via de belangrijke verbinding Nord Stream 1 afkneep, verdubbelde de toch al hoge prijs ruim, van ongeveer 80 euro naar 175 euro. Dit heeft effect op de vraag. Gezinnen zullen minder gas afnemen als over een paar maanden de cv weer aan gaat: dankzij isolatie en doordat naar verwachting veel mensen hun verwarming een stuk lager zullen zetten. Energie is voor velen letterlijk onbetaalbaar geworden. Met korter of niet meer douchen besparen mensen nu al gas.

Ook de industrie zal installaties uitschakelen als die niet meer rendabel kunnen draaien. Dit is niet zonder risico’s. Een van ‘s werelds grootste kunstmestproducenten Yara, waarschuwde dinsdag voor mogelijke tekorten als de toevoer van aardgas naar Europa sterk daalt. Een tekort aan kunstmest (voor de productie daarvan is nu nog veel aardgas nodig) heeft invloed op de voedselvoorziening.

3. Waar valt het makkelijkst te winnen?

Met energie besparen, zoals hierboven al blijkt. Niet alleen met gas, maar ook met elektriciteit. Vorige week, toen 43 procent van de elektriciteit uit duurzame bronnen kwam, werd nog altijd eenderde van de stroom opgewekt met gascentrales. Elektriciteit besparen betekent dus ook gas besparen. Dus: hang de was aan de lijn in plaats van de wasdroger te gebruiken, maak geen onnodige ritjes met de e-auto, zet de airco op een laag pitje en laat de vaatwasser alleen draaien als hij vol is, en gebruik het eco-programma. Milieu Centraal heeft tips om het stroomverbruik te halveren.

Van één ergernis zullen veel Nederlanders komend najaar mogelijk wel verlost zijn: de terrasverwarmer. Zeker de elektrische variant is onbetaalbaar. Weinig terrasbazen zullen deze energieverbrassende buitenluchtverwarmers nog durven aan te zetten als heel het land amechtig energie probeert te besparen - dat is tenminste de hoop van sommigen.

4. En het gasveld van Groningen? Zegt Europa daar iets over?

De Europese Commissie ziet de herstart van kolencentrales en het langer openhouden van kerncentrales nadrukkelijk als een mogelijkheid om gas te besparen. Over meer gaswinning in Groningen doet ze geen uitspraak: de commissie weet hoe gevoelig het onderwerp hier ligt.

Het is trouwens de vraag of Groningen veel kan helpen, omdat het Nederlandse veld laagcalorisch gas levert dat met name dient om gebouwen mee te verwarmen en om mee te douchen. De industrie zit vooral te springen om zogenoemd hoogcalorisch gas (buitenlands gas en de vloeibare variant LNG). De gasvoorraden met laagcalorisch gas zijn redelijk goed gevuld, de tekorten zullen vooral bij de andere variant ontstaan, is de verwachting.

Door nu al meer Gronings gas te produceren, zou een aantal elektriciteitcentrales die nog op laagcalorisch gas draaien, vaker kunnen worden ingezet. Daardoor gebruiken de centrales op hoogcalorisch gas minder. Dat bespaarde gas kan dan de opslag in voor straks.

Als over een paar maanden de nood echt aan de man is, en de gasvoorraden laagcalorisch gas vol zitten, heeft extra Groninger capaciteit minder zin. Daarom zou het - vanuit het oogpunt van energiezekerheid - beter zijn nu al te beginnen met het winnen van meer Gronings gas. Het kabinet wil dit niet.

Het kabinet wil wel meer gas winnen van kleinere velden op de Noordzee. Onlangs werd bekend dat vergunningen hiervoor sneller verleend zullen worden. Dit gas gaat de problemen op korte termijn (komende winter) niet verhelpen.

5. Kan Europa de energiecrisis ook aanwenden op de klimaatdoelen sneller te halen?

Het behalen van die doelen wordt met het oppoken van de kolencentrales overal in Noordwest-Europa niet bepaald makkelijker. Ook het andere alternatief, liquefied natural gas (lng), is niet klimaatvriendelijk, zeker vergeleken met Gronings gas. Bij de winning van lng komt veel methaan (een zeer sterk broeikasgas) vrij en het comprimeren en vervoeren van het gas kost veel energie. Nu is Russisch gas evenmin een klimaatvriend, ook vanwege de vele methaanlekkages.

De vraag is of lidstaten de crisis zullen aanwenden om hun verduurzaming te versnellen. De mogelijkheden daartoe lijken beperkt. Er liggen al grote plannen, met name voor de opwekking van energie op de Noordzee, en die plannen kunnen eigenlijk niet sneller worden uitgevoerd, vanwege personeelstekorten en tekorten aan grondstoffen. In Nederland gaat het slecht met de energietransitie: veel gemeenten lijken eerder beloofde doelen voor de bouw van zonnecentrales en windparken niet waar te gaan maken.

Voorlopig is het alle hens aan dek en worden klimaat- en luchtkwaliteitdoelen door de Commissie terzijde geschoven om de energiezekerheid veilig te stellen. Later komt het klimaat weer aan bod. Op korte termijn zit de klimaatwinst vooral in extra energiebesparing door industrie en huishoudens.

6. En kernenergie?

Bij dit onderwerp kijkt iedereen naar Duitsland, dat nog altijd van plan is zijn resterende kerncentrales te sluiten. De Christendemocraten willen de Duitse nucleaire installaties nu langer openhouden in ruil voor een verlaging van de maximumsnelheid tot 100 kilometer per uur. Het eerste wil de groene coalitiepartner niet, het tweede wel. De Christendemocraten zijn huiverig voor een verlaging van de snelheid. Beide maatregelen uitvoeren zou een ideaal compromis zijn waarbij beide partijen pijn leiden en de Duitse energiecrisis helpen te beteugelen.

7. Kan Europa eigenlijk wel afdwingen dat landen 15 procent besparen?

Normaal gesproken niet, maar als in het najaar blijkt dat het doel niet wordt gehaald (en dat lijkt voor veel landen te gaan gelden), kan een zelden gebruikt artikel in het Europees Verdrag voor ‘ernstige moeilijkheden’ bij energiezekerheid van stal worden gehaald. Uiteindelijk moeten de lidstaten en het Europees Parlement de wet goedkeuren.

8. Als donderdag blijkt dat Rusland de kraan richting Duitsland niet meer opent, kan de gasprijs nog een keer over de kop gaan?

Niemand die het echt weet, maar die kans is volgens experts niet heel groot. Het slechtste scenario lijkt al in de prijs verwerkt, zeggen diverse analisten. Een korte veel hogere piek is mogelijk en wellicht dat de prijs nog richting de 200 euro per megawattuur kruipt (vandaag rond de 160), maar een langdurige verdubbeling tot zeg 300 euro lijkt niet voor de hand te liggen. Neemt niet weg dat de gasprijs nu bijna 1000 procent hoger is dan twee jaar geleden. En, het is bijna ondenkbaar met de recordtemperaturen van dinsdag, als Europa te maken krijgt met een strenge winter, kan alles anders worden.