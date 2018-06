Europa stapt af van palmolie als biobrandstof wegens milieuschade

Het besluit is een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van het Europees Parlement om de bijdrage van palmolie als brandstof al per 2021 op nul te krijgen. Ongeveer de helft van de door Europa geïmporteerde palmolie is momenteel bestemd voor biobrandstof. Verder zit het onder meer in voedingsmiddelen en cosmetica.

Op de productie van palmolie is veel kritiek vanwege de milieuschade die het veroorzaakt. Voor de aanleg van plantages moeten grote lappen regenwoud plaatsmaken. Door de broeikasgassen die bij deze ontbossing vrijkomen – in de bomen en planten van regenwouden zit CO 2 opgeslagen – is biobrandstof uit palmolie niet klimaatneutraal. Rolf Schipper van Milieudefensie noemt de beslissing van de EU om ervan af te stappen in een persbericht dan ook ‘een overwinning voor miljoenen mensen in Indonesië, Maleisië, Afrika en Latijns-Amerika, die voor hun voedsel en inkomsten afhankelijk zijn van het regenwoud.'

Niet alleen milieuorganisaties protesteren tegen palmolie: Franse boeren blokkeren sinds zondag achttien olieraffinaderijen omdat de goedkope palmolie die Total wil gebruiken in zijn biobrandstoffen, oneerlijke concurrentie zou zijn met hun duurdere raapolie en zonnebloemolie. Daardoor ontstonden onder meer rond Parijs problemen met het bijvullen van tankstations.

Indonesië, samen met Maleisië goed voor bijna 90 procent van de wereldwijde palmolieproductie, waarschuwde de Europese Unie eerder te reageren als zij palmolie wil uitbannen. Luhut Pandjaitan, minister voor Maritieme Zaken van Indonesië, noemde de plannen in april al ‘discriminerend’. Hij hintte naar de optie om af te zien van de bestelling van Europese Airbus-vliegtuigen. Volgens hem boekt zijn land vooruitgang in het aanpakken van de milieuproblematiek rondom de palmplantages. Bovendien zou de industrie tien miljoen mensen uit de armoede houden.

Het palmoliebesluit is onderdeel van een breder akkoord over duurzaamheid dat de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement vannacht sloten. Daarin staat dat 32 procent van de in 2030 opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. Ook versoepelt de EU de regels voor onder meer burgers en kleine bedrijven die zelf duurzame energie produceren, gebruiken en verkopen.