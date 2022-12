Europa staat nog eensgezind achter Oekraïne, vooral onder Nederlanders is de steun opvallend groot

De familie Rylina woont nu bij het gezin van Marieke van Maanen in Vught. Vanaf links: Tatiana Rylina, Marieke van Maanen, Valentina Rylina (rolstoel), Vitaliy Rylina, peuter Andrew en zijn moeder Olga Rylina. Rechtsvoor hond Flynn. Henk-Jan van Maanen is bakker en stond op het moment van de foto oliebollen te bakken in de winkel. Beeld Nilla Berretty-van Loenen

Tien maanden na de Russische inval staat Europa nog altijd eensgezind achter Oekraïne. Misschien zal het ooit nodig zijn om een compromis met Rusland te sluiten, zeggen Europese leiders, maar het is aan Oekraïne om dat moment te bepalen. Een snelle compromisvrede leidt er slechts toe dat Rusland op adem kan komen en opnieuw zal toeslaan, waardoor de veiligheid van Europa in gevaar blijft.

Dat is het officiële standpunt.

Op de achtergrond zijn er twijfels: over de standvastigheid van de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron, en over de vraag hoelang Europese burgers bereid zijn de economische gevolgen van de oorlog te dragen. Moet Oekraïne zijn aanspraken op de Donbas en de Krim niet opgeven, en desnoods neutraal blijven, om een einde te maken aan deze ellendige oorlog?

Nu de winter is ingegaan, staan de meeste Nederlanders nog altijd achter Oekraïne, blijkt uit een studie van het onderzoekscollectief Euroskopia, in Nederland uitgevoerd door het Bureau I&O Research in opdracht van de Volkskrant. Slechts 27 procent van de Nederlanders vindt dat ‘de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk moet worden beëindigd, zelfs als dat betekent dat Oekraïne territorium verliest’. 46 Procent is tegen zo’n compromisvrede, de rest is neutraal of heeft geen mening. Nederland is daarmee verrassend koploper in een onderzoek in negen EU-lidstaten. Alleen Polen is vergelijkbaar, met 28 procent voorstanders van een akkoord met Rusland.

In andere landen is de steun voor de regering van Zelensky minder royaal, blijkt uit het onderzoek. In de negen onderzochte EU-lidstaten is 48 procent voor een compromisvrede, en 32 procent tegen. De voorkeur voor een akkoord met Moskou is het grootst in Duitsland (60 procent) en Oostenrijk (64 procent).

Sterke overheidssteun

Het is niet duidelijk waarom de steun voor Oekraïne in Nederland relatief groot is. Volgens het Euroskopia-onderzoek hebben Nederlanders minder last van de gestegen energieprijzen dan burgers uit Europese landen. Van de Nederlanders zegt 32 procent de gevolgen van de energiecrisis ‘in sterke mate’ te voelen, tegenover een gemiddelde in de negen onderzochte landen van 48 procent procent. Ook zijn Nederlanders het meest tevreden over de steun die zij van hun eigen regering ontvangen: 37 procent tegenover een gemiddelde van 25 procent.

Het is echter niet duidelijk of er een causaal verband is tussen de last van energieprijzen en de steun voor een compromisvrede, schrijven de onderzoekers, omdat er ook heel andere factoren meespelen. In september verklaarden onderzoekers van de universiteit van Michigan het Duitse verlangen naar een snelle vrede niet primair door de hoge prijzen, maar door de pacifistische traditie van het naoorlogse Duitsland. Na de Russische inval kondigde Bondskanselier Scholz een Zeitenwende aan: Duitsland ging wapens leveren aan Oekraïne en wilde zelf een belangrijke militaire macht worden. Duitse burgers hebben echter moeite deze ommekeer te volgen, aldus de onderzoekers.

Fragmentatie-strategie Poetin

In het nieuwe jaar zal de westerse eenheid opnieuw op de proef worden gesteld. ‘Poetin gelooft dat zijn beste – en misschien enige – pad naar de overwinning ligt in het fragmenteren van het Westen’, schrijft de Britse politicoloog Mark Leonard van de denktank ECFR. Omdat Rusland faalt op het slagveld, hoopt hij de Europese steun aan Oekraïne te breken met hoge energieprijzen en massale migratie naar de EU, veroorzaakt door bombardementen die het winterse Oekraïne onleefbaar moeten maken.

Na de Russische inval in Oekraïne vluchtten 4,8 miljoen Oekraïners naar de Europese Unie. Zij werden ruimhartig opgevangen en kregen meteen tijdelijke bescherming. Volgens een onderzoek van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung uit oktober is het draagvlak voor de opname van vluchtelingen uit Oekraïne nog altijd groot: 81 procent van de Europeanen vindt dat de EU deze mensen moet accepteren. Nederland zat iets onder dat gemiddelde met 79 procent. Wel constateerden de onderzoekers van de universiteit van Michigan een zekere ‘vluchtelingenmoeheid’ in Duitsland, dat afgelopen jaar een miljoen Oekraïners opnam. Ongetwijfeld hoopt Poetin dat Europa de vluchtelingen moe zal worden, als nieuwe groepen arriveren terwijl de economische toestand verslechtert.

‘Tijdperk van veerkracht’

Tegelijkertijd lopen de spanningen tussen de EU en de Verenigde Staten op. In Europa is de economie zwaarder getroffen door de oorlog dan in Amerika, waar de energie goedkoper is omdat het zelf meer olie en gas produceert. De EU vreest dat Europese industrieën hun investeringen zullen verleggen naar Amerika, mede gelokt door de Inflation Reduction Act (IRA) van president Biden, die ruimhartige subsidies belooft aan bedrijven die op Amerikaanse bodem produceren.

Door de oorlog is Europa ‘het tijdperk van de veerkracht’ ingegaan, schreef de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev na de Russische inval in Oekraïne. Die kracht wordt bepaald door de pijn die het kan verdragen. In dat opzicht is Rusland een formidabele tegenstander, met burgers die gewend zijn te lijden voor hun meedogenloze leiders. De Europese leiders zijn zich terdege bewust van de urgentie van deze kwesties. Het nieuwe jaar begint met EU-toppen over Oekraïne (3 februari) en de economische verhouding met Amerika (9 en 10 februari). Zo blijft Europa zijn weg zoeken in een nieuwe wereld vol onzekerheid en gevaar, met een publieke opinie die zich afvraagt waar haar pijngrens ligt.