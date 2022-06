Europa moet in Oekraïne de ogen op de bal houden

Omdat sommige media moe worden nog dagelijks te berichten over Ruslands invasie van Oekraïne moet worden onderstreept dat deze grootscheepse oorlog doorgaat, langs een frontlinie van meer dan duizend kilometer.

Een selectie uit de dagelijkse Oekraïense rapportage van het front: ‘De vijand vuurde artilleriebeschietingen af op Leonivka in de provincie Tsjernihiv en Oelanove, Sopytsj en Baranivka, provincie Soemi. Helikopters vielen aan nabij Hloekhiv. In de richting van Slobozjansk vecht de vijand om Oekraïne te verhinderen verder op te rukken richting grens.’

‘In de richting van Charkiv zette de vijand artillerie en raketbeschietingen in in Zolochiv, Oeda, Bajrak, Peremoha, Rubizjne, Verchniy Saltiv, Petsjenigy en Lebjazje. Artilleriebeschietingen waren er in de richting van Slovjansk bij Mazanivka, Krasnopilja en Dibrovny. Oekraïense eenheden sloegen een aanval op Dolyna af. In de richting van Donetsk stopt de vijand niet met vuren op onze posities langs het front, met een concentratie op Severodonetsk en Bachmoet.’ De opsomming gaat door en noemt nog 39 plaatsen die onder vuur liggen. Op één dag.

Dagelijks sneuvelen tussen de 100 en 200 Oekraïense militairen, nog veel meer raken gewond; schattingen spreken van tienduizenden burgerslachtoffers. De Russische invasie van Oekraïne, zegt de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR, heeft de ‘snelste en een van de grootste crises van gedwongen verplaatsing (vluchtelingen plus ontheemden) veroorzaakt sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Het ziet ernaar uit dat EU-leiders komende week instemmen met kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne en Moldavië. Het kabinet-Rutte toonde zich sceptisch en afwachtend maar heeft nu, net als bij de coronahulpfondsen, moeten aansluiten bij een besluit dat het aan had kunnen zien komen. Welke internationale positie Nederland met deze opstelling nastreeft blijft in mysteriën gehuld – maar misschien bestaat de indruk dat de achterban er behoefte aan heeft. Commissievoorzitter Von der Leyen toonde gelukkig wél leiderschap op dit cruciale moment.

Rusland blijft genocidale uitingen spuien. Deze week vroeg Dmitri Medvedev (de tweede man van Poetins veiligheidsraad): ‘Wie heeft gezegd dat Oekraïne over twee jaar überhaupt nog bestaat op de wereldkaart?’ Samen met de verwoestende oorlogshandelingen en de alomvattende russificatie van veroverde gebieden, laat dit weinig ruimte voor vredes- of bemiddelingsplannen.

Het bezoek aan Kyiv van Macron, Scholz, Draghi en Iohannis was te laat om nog indruk te wekken – maar niettemin welkom. Le Monde signaleerde dat het nieuwe werkwoord macroner, dat staat voor zinloos en eindeloos geklets, populair is in Oekraïense loopgraven én onder Russische propagandisten. Dit doet wellicht onrecht aan oprechte Franse pogingen, maar toont wel, samen met het geworstel in Berlijn, hoe twee grote EU-landen in deze oorlog kansen missen om leiderschap te tonen. Donderdag stonden ze er gelukkig wel.

Nu is het zaak de ogen op de bal te houden. Op het slagveld heeft Oekraïne meer wapens, munitie en materieel nodig om zich te verdedigen tegen Russische vuurkracht. Dat geldt des te meer nu het erop lijkt dat Europa zich té afhankelijk van Russisch gas heeft gemaakt om er nu ineens van af te kunnen komen – wat een alternatieve manier had kunnen zijn om Poetin in te tomen. Dus blijft het parool: Oekraïne steunen om niet van Medvedevs kaart geveegd te worden. Poetins verbale en en fysieke extremisme noopt tot een vastberaden en eensgezind antwoord.