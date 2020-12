Europa maakt zich op voor de grootste vaccinatiecampagne uit de geschiedenis

Het stadje Lemgo in Noordrijn-Westfalen is een van de honderden locaties in Duitsland waar in een noodtempo ‘prikstraten’ worden opgetuigd. Het wachten is alleen nog op het vaccin– en op het personeel om het toe te dienen.

Congrescentra bieden zelden een spectaculaire aanblik, en de betonnen kolos in Lemgo is geen uitzondering op die regel. Van buiten valt er over de Phoenix Contact Arena maar een ding met zekerheid te zeggen: hij is groot. ‘Groot genoeg’, zegt brandweerman Sascha Medina Azuaga met tevreden omhooggekrulde mondhoeken.

Hier in Lemgo, een stadje met 40 duizend inwoners, ontstaat binnen nu en een week een regionaal vaccinatiecentrum, een van de 53 centra in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en een van de vele honderden in heel Duitsland. De coördinatie is in handen van twee vriendelijke ambtenaren in functionele winterjassen.

‘Het congrescentrum in Detmold was ook lang in de race’, zegt Michael Güttge. ‘Maar Lemgo won, vanwege centrale ligging en de parkeergelegenheid.’ Het klinkt als een spannend wedstrijdverslag. En geef hem eens ongelijk. Het inenten van miljoenen mensen is ook een spectaculaire volksgezondheidsoperatie, die schuilgaat achter de non-descripte muren van congres- en sporthallen en georganiseerd wordt door duizenden ambtenaren.

Begin november vroeg de Duitse minister van Volksgezondheidsminister Jens Spahn de steden en Landkreisen (bestuursdistricten) om de centra zo mogelijk voor 15 december op te leveren.

Lemgo gaat dat halen, net als veel andere plaatsen. ‘Donderdag tot en met woensdag ombouwen’, somt Medina Azuaga op, ‘een dag proefdraaien, ook met de beveiliging, vrijdag klaar voor de opening.’ Vanaf dat moment kunnen tweeduizend mensen per dag worden ingeënt tegen covid-19, als er op dat moment tenminste een vaccin is toegelaten in de EU.

De Nederlandse GGD’s reageerden dinsdag wat overdonderd op de aankondiging van minister Hugo de Jonge dat zij vanaf 4 januari moeten kunnen vaccineren, hoewel de GGD’s inmiddels hebben laten weten dat ook ons land in januari kan beginnen. In Duitsland zijn de voorbereidingen, in elk geval het logistieke gedeelte ervan, al veel eerder begonnen.

Niet alles gaat vlekkeloos

Wat niet betekent dat alles vlekkeloos verloopt. Behalve het onvermijdelijke kleine leed – ‘handbalclub de Uilen van Ludwigshafen verliest haar zaal – is er op veel plaatsen een nijpend gebrek aan medisch personeel, temeer omdat het testen op corona tegelijkertijd moet doorgaan.

Ook in Lemgo is dat het grootste struikelblok. ‘Als het centrum zeven dagen per week twaalf uur per dag open wil zijn, heb je 150 man nodig’, rekent Medina Azuaga voor. ‘Niet alleen medische mensen, maar ook schoonmakers en beveiligers. Niet makkelijk te krijgen als het hele land zoekt.’ Gelukkig krijgt hij ‘hartverwarmende mails’ van vrijwilligers, van gepensioneerde artsen en verplegers die een paar dagen per week willen bijspringen.

Aanvankelijk golden ook de supervriezers, nodig voor het vaccin van BioNTech en Pfizer dat bij min 70 graden moet worden bewaard, als potentieel probleem. Maar inmiddels hebben de meeste Duitse deelstaten besloten het vaccin centraal op te slaan op plaatsen waar al (een deel van) de benodigde vriescapaciteit aanwezig is en van daaruit in koelboxen naar de vaccinatiecentra te vervoeren, waarna mobiele medische teams een lading zal meenemen naar verpleeghuizen om daar mensen daar te vaccineren.

Bruno Knorr (l), een 88-jarige inwoner van Lemgo, praat met een vriend over corona. Knorr is niet bang voor een prik: 'We zullen er heus niet van omkiepen.' Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Ook in Duitsland zullen eerst de ‘kwetsbare groepen’ een prik krijgen en daarna de mensen die veel deze groepen in contact komen, artsen, verplegers en verzorgers. Maar hoe de definities van ‘kwetsbaar’ en ‘oud’ zullen luiden, die gevoelige knoop moet ook ons buurland nog doorhakken.

Van binnen is de Phoenix Contact Arena nu nog een typische Duitse congreszaal met verschuifbare wanden van gelig imitatiehout, onbarmhartige verlichting en een holle akoestiek; een zaal waar mensen op lokale partijcongressen en nieuwjaarsrecepties de neiging krijgen het collectieve verloren gevoel weg te spoelen met bubbeltjeswijn.

Maar voorlopig zal hier alleen alcohol vloeien om prikplekken te steriliseren. Terwijl de huismeester het meubilair de zaal uit ruimt, buigen de twee crisismanagers zich op de laatste overgebleven tafel over een grote kaart. ‘Hier komen de mensen binnen, 170 per uur’, wijst Güttge aan. Ze worden verdeeld over zes parallelle ‘prikstraten’. Na de aanmelding en temperatuurcontrole volgt een intakegesprek met een arts ‘voor het geval dat mensen vragen of angsten hebben’, daarna gaat het naar de prikkamers, en dan buitenom naar een aparte zaal waar mensen nog een half uur moeten wachten in verband met eventuele bijwerkingen.

‘Als er genoeg vaccin is’, zegt Medina Azuaga, ‘kan in de loop van de zomer 60 procent van de bevolking in de regio ingeënt zijn, genoeg voor groepsimmuniteit.’

Wil de bevolking van Lemgo zich ook laten testen? Gudrun (78) heeft haar twijfels. ‘Het is toch niet voor niks dat de ontwikkeling van vaccins normaal gesproken zo lang duurt’, zegt ze. Maar Bruno Knorr, een gepensioneerd staalarbeider van 88, zegt te gaan zodra de oproep bij hem op de mat valt: ‘We zullen er heus niet van omkiepen.’ Daarna vertelt Knorr dat hij in 1945 als jongetje van 12 moest vluchten uit Kaliningrad ‘terwijl de Russen schoten op alles wat bewoog. Dat waren andere tijden.’

Burgemeester Markus Baier van Lemgo hoopt dat iedereen zich laat inenten. 'Na nog zo'n jaar als dit kan de gemeente failliet zijn.' Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

In het feestelijk verlichte maar verlaten middeleeuwse stadscentrum eet een man op straat een grote portie patat met braadworst. Het blijkt burgemeester Markus Baier (47) te zijn. Hij hoopt dat de bevolking zich zonder bezwaren zal laten inenten, ook omwille van de economie. Lemgo is een stad die het moet hebben van dagjesmensen. ‘Dit jaar gaat het nog, maar na nog zo’n jaar kan de gemeente failliet zijn.’

Ook Sascha Medina Azuaga en Michael Güttge weten niet of ze het nog zo’n uitzonderlijk jaar kunnen volhouden. Na het uit de grond stampen van testcentra, het organiseren van grootschalig bron- en contactonderzoek én het opzetten van het vaccinatiecentrum zijn de overuren bij de lokale GGD, de brandweer en het medisch personeel niet meer te tellen en vallen steeds meer collega’s tijdelijk uit met vermoeidheidsklachten. ‘Ik wil absoluut niet klagen, maar het is slopend’, zegt Medina Azuaga.

En om echt te juichen vindt de brandweerman het nog net te vroeg. Niemand weet immers wanneer er hoeveel vaccin naar Duitsland komt. Maar collega Güttge laat zich niet ontmoedigen. ‘Hoe dan ook is wat wij hier doen het inluiden van het einde van de pandemie.’