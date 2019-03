Europa legt Google opnieuw miljardenboete op vanwege machtsmisbruik

EU-commissaris Margrethe Vestager tijdens de persconferentie over Google. Beeld AFP

Het Amerikaanse bedrijf moet 1,49 miljard euro betalen omdat het met zijn advertentiedienst AdSense misbruik maakte van zijn sterke marktpositie, maakte EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) woensdag bekend. De boete (1,3 procent van de jaaromzet van Google) is aan de hoge kant; kenners hadden met een lager bedrag rekening gehouden.

Google zorgde er meer dan tien jaar voor dat andere bedrijven niet eerlijk konden concurreren op de online-advertentiemarkt door beperkingen in contracten met websites van derde partijen op te leggen, aldus Vestager. ‘Dit is illegaal onder de EU-mededingingsregels.’ Het onderzoek naar AdSense liep sinds 2016. De Europese Commissie wijst op de marktaandelen die Google in Europa heeft: 70 procent op de markt voor advertenties bij online zoeken en zelfs 90 procent voor het online zoeken in zijn algemeenheid.

Specifiek richt Brussel zich op de dienst AdSense for Search. Eigenaren van websites kunnen op hun site een zoekknop opnemen die wordt onderhouden door Google. Daaraan zitten ook advertenties vast op basis van de zoekopdracht, waarbij Google optreedt als makelaar tussen de adverteerder en de website-eigenaar. Google heeft het al die jaren onmogelijk gemaakt voor concurrenten als Microsoft of Yahoo om hier ook advertenties te verkopen, luidt de kritiek. Google belooft in de komende paar maanden ‘verdere updates uit te voeren om meer zichtbaarheid te geven aan concurrenten.’

Android

De Brusselse mededingingswaakhond legde Google in 2017 al 2,4 miljard euro boete op in een zaak rond Google Shopping, waarbij concurrenten werden benadeeld. En vorig jaar kreeg de techgigant een boete van 4,3 miljard euro vanwege het opdringen van zijn browser en zoekmachine op Android-telefoons. Telkens gaat het dus om het misbruik maken van zijn dominante marktpositie. Als reactie op deze laatste boete maakte Google eerder op woensdag al bekend dat het zijn telefoonbesturingssysteem Android gaat aanpassen.

Gebruikers van een Android-telefoon krijgen in Europa actief de vraag of zij andere browsers of zoekmachines willen installeren. Doordat Google Search en Chrome standaard als zoekmachine en browser zijn ingesteld, is de dominantie van deze twee Google-producten te groot, vindt de Europese Commissie. Dergelijke aanpassingen zullen het bedrijf vermoedelijk meer pijn doen dan een boete. D66-Kamerlid Kees Verhoeven uitte eerder tegenover de Volkskrant zijn twijfels over de effectiviteit van de Europese boetes: ‘We kunnen boetes uitdelen. Miljardenboetes soms. Maar Google lacht daarom.’