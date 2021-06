Europa kleurt steeds geler, 11 miljoen vaccins gezet en nieuwe uitbraak in Afghanistan

Flink stuk Europa kleurt geel na aanpassing zeven reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor zeven EU-landen aangepast van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (veiligheidsrisico’s). Het gaat om Duitsland, Italië, Oostenrijk, Luxemburg, Polen, Slowakije en Tsjechië. De adviezen gelden vanaf donderdag.

Het RIVM acht de besmettingscijfers in deze landen gunstig genoeg om het reisadvies te versoepelen. Bijna overal zijn deze week 25 of minder besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Alleen Luxemburg meldde er 49.

Wie terugkeert van bovenstaande bestemmingen hoeft geen negatieve PCR-test te tonen of in quarantaine. Nederlanders die naar deze landen reizen, moeten nog wel aan zekere voorwaarden voldoen. Zo moeten reizigers gevaccineerd zijn met een vaccin van Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen of AstraZeneca, dan wel kunnen aantonen dat ze recentelijk zijn hersteld van het virus. Anders moeten zij een bewijs tonen van een negatieve test, de eisen die hieraan zijn gesteld verschillen per land.

Nieuw record: een miljoen prikken in zes dagen

Met een dagrecord van 237 duizend vaccinaties is Nederland dinsdag de 11 miljoen prikken gepasseerd. Dat is zes dagen nadat de mijlpaal van 10 miljoen inentingen was bereikt. Niet eerder werden zo snel een miljoen prikken gezet. De afgelopen weken waren hiervoor steeds zeven dagen nodig, nu lijkt het tempo dus weer te stijgen. Over het eerste miljoen deed Nederland 46 dagen. De teller op het Coronadashboard stond woensdag op 11.145.074 doses. Wie geboren is in 1988 mag vanaf nu een afspraak maken.

Nieuwe uitbraak in Afghanistan, vaccins laten op zich wachten

Afghanistan kampt met een tekort aan ic-bedden en zuurstofcilinders door een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Mogelijk wordt deze veroorzaakt door de besmettelijkere Delta-variant, tot voor kort bekend als de Indiase variant.

In Afghanistan zijn de afgelopen week 23 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Duidelijk minder dan de 78 in Nederland, maar er wordt ook veel minder getest. Bovendien lag het Afghaanse aantal vorige maand nog op 4.

Ook de sterftecijfers zijn vertekend; alleen sterfgevallen in ziekenhuizen worden geregistreerd. Desondanks is er een toename zichtbaar. De afgelopen week zijn ruim 250 nieuwe coronadoden gemeld, tegen 137 vorige week. Door een gebrek aan vaccins heeft Afghanistan nog nauwelijks kunnen vaccineren, tot nu toe 1,7 prikken per 100 inwoners. Dit komt mede doordat de beloofde doses COVAX-vaccins voor het vaccinatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie niet op tijd worden geleverd.