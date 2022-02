Europa kleurt groen, maar voor sommige populaire wintersportlanden zijn twee prikken niet genoeg

De skipiste van het Oostenrijkse Ischgl. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vakantiegangers mogen van de Nederlandse overheid weer gewoon op wintersport in de voorjaarsvakantie, maar in veel populaire wintersportoorden gelden nog inreisbeperkingen voor Nederlanders. De regels kunnen snel veranderen; het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan om vlak voor vertrek het reisadvies te controleren.

Zo hanteert Oostenrijk op dit moment een 2G+-beleid voor iedereen boven de 16. Naast volledige vaccinatie of een herstelbewijs moet elke reiziger die quarantaineloos het land wil binnenkomen geboosterd zijn of een recente negatieve PCR-test kunnen tonen.

Aanstaande dinsdag worden veel regels versoepeld en geldt in Oostenrijk 3G: getest, gevaccineerd, of genezen. Dat is nu al het regime in Frankrijk en Italië. Voor Duitsland geldt voorlopig nog 2G: gevaccineerd of genezen. In veel Duitse deelstaten komt daar nog een booster- of testeis bovenop. Zwitserland kent van de populaire skioorden verreweg de minste coronaregels. Er zijn geen inreisbeperkingen, mondkapjes zijn alleen verplicht in het openbaar vervoer.

Regels wintersportlanden Beeld VK graphics

Wie vooral voor de après-ski naar de bergen trekt, kan Oostenrijk en Duitsland beter mijden: daar zijn de clubs en après-ski-gelegenheden voorlopig nog dicht. In Frankrijk en Italië is het nachtleven, met coronapas, al wel weer toegankelijk. In Zwitserland gelden voor het uitgaan helemaal geen beperkingen meer.

Veel Europese landen kleuren dan ook groen op de reisadviezenkaart van de Nederlandse overheid. Per 25 februari vervalt ook de quarantaine-eis bij terugkeer voor zeerhoogrisicogebieden buiten de EU. De testplicht blijft wel bestaan. Mocht er in een land een nieuwe, zorgwekkende variant opduiken dan kan er wel weer een oranje reisadvies (‘alleen noodzakelijke reizen’) worden ingevoerd.