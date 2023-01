Europa kan de mokkende relatie tussen Frankrijk en Duitsland niet gebruiken

Beeld Luca D'Urbino

Het is dit weekend zestig jaar geleden dat de Franse president Charles de Gaulle en de Duitse bondskanselier Konrad Adenauer onder de kroonluchters van het Élysée-paleis in Parijs een vriendschapsverdrag tekenden. Het verdrag van 22 januari 1963 werd de basis voor verdergaande culturele uitwisseling tussen beide landen en bekroonde de verzoening na een langdurige erfvijandschap. Wat ooit begon met de Duitse vrijheidsoorlogen tegen Napoleon ontaardde in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871, gevolgd door twee confrontaties in nog bloediger wereldoorlogen met miljoenen doden.

Het Élysée-verdrag had lang symbolische betekenis voor de Frans-Duitse as, vele jaren de spil van Europese samenwerking. Tien jaar geleden werd het dan ook uitvoerig herdacht. Maar al is er rond dit weekend een aantal lokale initiatieven, het ziet er niet naar uit dat het deze keer een spetterend feest wordt.

Afgelopen oktober werd de jaarlijkse topontmoeting tussen Frankrijk en Duitsland onverwachts uitgesteld. Wel spraken Macron en Scholz elkaar die maand nog drie uur in Parijs, een ‘goed gesprek’ volgens de laatste. Alleen bleef de gezamenlijke persconferentie uit. Dit weekend reist Scholz met vertegenwoordigers van de Bondsdag alsnog naar Parijs voor een ontmoeting aan de Sorbonne. Maar beide partners leken het samen weleens leuker te hebben gehad.

Zo besloot Frankrijk begin deze maand tot levering van gepantserde voertuigen van het type AMX-10RC aan Oekraïne. Nog geen twee dagen later kondigde bondskanselier Olaf Scholz na overleg met de Verenigde Staten aan om zware Marder pantservoertuigen beschikbaar te stellen. Waarom waren Frankrijk en Duitsland niet gezamenlijk opgetrokken? vroeg de Duitse parlementariër Armin Laschet (CDU) zich begrijpelijkerwijs af.

Een dergelijke vraag had president Macron twee maanden eerder al eens gesteld, toen Scholz zonder onderling overleg met een zware economische delegatie naar China afreisde. Alsof de bondskanselier zich had laten inspireren door de eigenzinnige buitenlandse politiek waar juist Frankrijk vanouds om bekend stond.

Ingewikkeld krachtenveld

Hoe kan het dat beide landen de laatste jaren zo uit elkaar zijn gegroeid en van een gezamenlijke drijvende kracht in Europa zijn verworden tot mokkende partners die elkaar steeds slechter lijken te verstaan in het toch al ingewikkelde krachtenveld van Europa? Natuurlijk kwamen er de laatste jaren opvallende verschillen aan het licht, die het lastig maken elkaar goed te begrijpen en een gezamenlijke koers te varen.

Zo hebben de buurlanden op energiegebied elk een andere aanpak. Het van Russisch gas afhankelijke Duitsland sluit zijn laatste kerncentrales, delft ondanks protesten grote hoeveelheden bruinkool en is kapitaalkrachtig genoeg om elders gas te kopen. Frankrijk verwarmt en verlicht ondertussen met (overigens sterk verouderde) kerncentrales en is afhankelijk van Russisch uranium. Duitsland compenseert burgers en bedrijfsleven met 200 miljard euro terwijl Frankrijk tandenknarsend toekijkt en aan een nieuwe worsteling is begonnen om de onbetaalbare pensioenkosten naar beneden te krijgen.

Verder is persoonlijk leiderschap relevant. Bondskanselier Angela Merkel kreeg vroeg of laat een band met alle vier de Franse presidenten die ze meemaakte en speelde een verbindende rol in de Europese politiek. Haar opvolger Olaf Scholz is minder communicatief, in Duitsland kreeg hij de bijnaam Scholzomat. Waar Macron graag aan het woord is, reageert de nieuwe Duitse bewindsman spaarzaam en reflexmatig. Voor hem, zo schreef Le Monde op 1 december bij zijn eenjarig kanselierschap, ‘is het nog steeds de uitdaging te laten zien dat hij ook een Europees leider kan zijn.’ The New York Times had het al op 2 september minder mild over ‘the failure to fill a vacuum of leadership.’

Na de val van de Muur

Naast verschillen in energiepolitiek en persoonlijk leiderschap ondermijnt een structureler ontwikkeling de vriendschapsbanden. Na de val van de Muur, de uitbreiding naar het oosten en Brexit is de onderscheidende plaats van Duitsland als grootste en machtigste land van de EU nog prominenter geworden dan voorheen. Zo ontstaat een verstoring van de machtsbalans die anti-Duitse gevoelens provoceert, zoals we die al tijdens de kredietcrisis en het dreigende failliet van Griekenland tegenkwamen. Daar kreeg Merkel weinig smaakvol een Hitlersnorretje aangemeten.

Omgekeerd bestaat in Duitsland minder interesse voor de partner met wie ooit het Europese avontuur begon. In de kort na de Russische inval in Oekraïne gehouden rede tot de Bondsdag kondigde Scholz vorig jaar een Zeitenwende aan, een radicale verandering in de Duitse politiek op het gebied van defensie en duurzaamheid. De verhouding met Frankrijk kwam slechts in een bijzin ter sprake. Het weerspiegelt een bredere desinteresse voor Frankrijk. Zo verzocht de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung van 1 januari dertien intellectuelen om een stuk te schrijven over hoe de rest van de wereld Duitsland bezag. Negen van hen kwamen uit Europa, geen een uit Frankrijk.

In een interview met NRC van 23 november constateert de voormalige hoogleraar Frans-Duitse betrekkingen aan de Sorbonne, Georges-Henri Soutou, dat de kloof tussen beide landen al langer toeneemt. De dialoog is verstomd, stelt hij vast, en Frankrijk wordt economisch steeds zwakker ten opzichte van Duitsland. Een Europese defensie met een leidende rol van Frankrijk begint een anachronistisch perspectief te worden en het historisch evenwicht binnen Europa wankelt.

Maar is de Frans-Duitse as werkelijk zo belangrijk als vaak werd beweerd en zijn de verwachtingen van deze samenwerking niet simpelweg te hoog gespannen? In de aanloop naar een eerdere herdenking van de vriendschap tussen beide landen betoogde de Duitse filosoof Peter Sloterdijk al eens dat het misschien beter was welwillende wederzijdse desinteresse na te streven dan vriendschap. Anders dan Duitsland, provoceerde hij in Theorie der Nachkriegszeiten (2008), heeft Frankrijk nooit zijn militaire nederlaag en collaboratie in de Tweede Wereldoorlog erkend. Sloterdijk pleitte ervoor de verzoening tussen Adenauer en De Gaulle in de kathedraal van Reims in 1962 juist als een vreedzame scheiding tussen beide naties op te vatten, waar de partners immers zo radicaal van elkaar verschilden.

Dat een Duitser dit opschreef, was vijftien jaar geleden ongehoord, temeer daar Frankrijk in die jaren wel degelijk begonnen was het eigen oorlogsverleden onder ogen te zien. Niettemin lijkt Sloterdijks zuinige, zo niet cynische conclusie een treurige voorafschaduwing van de hedendaagse Duitse onverschilligheid jegens Frankrijk.

Een machtiger Duitsland

Aan de andere zijde van de Rijn heerst niet zozeer desinteresse als wel wantrouwen. Nu Duitsland steeds machtiger wordt, begint het naast economische invloed ook op het gebied van defensie een plaats op te eisen. En dat roept achterdocht ter rechterzijde op, naast al bestaande euroscepsis. Veel sterker is dat gevoel echter bij de Franse hergroepering op links. Hier drong het nauwelijks door, maar de retorisch buitengewoon vaardige politicus Jean-Luc Mélenchon (die in 2022 in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 22 procent van de stemmen kreeg, tegenover 28 procent voor Macron en 23 procent voor Marine Le Pen) is uitgesproken anti-Duits. Men leze zijn pamflet Le hareng de Bismarck. Le poison allemand uit 2015 er nog eens op na.

De aanleiding voor dat pamflet was een onschuldig incident. Een jaar eerder, in mei 2014, had Angela Merkel president François Hollande in Noord-Duitsland een traditioneel vaatje ingelegde haring cadeau gedaan. Het ging niet om Hollandse Nieuwe, grapte bij ons Het Parool. Deze haring, ontdekten journalisten al snel, stond namelijk plaatselijk bekend als Bismarck-haring, vernoemd naar de IJzeren Kanselier die in 1871 het militair verpletterde Frankrijk ook nog eens had vernederd door in de Spiegelzaal van Versailles het Duitse Keizerrijk te laten uitroepen.

Mélenchon gebruikte het voorval om Duitsland quasi-ironisch van opzet te beschuldigen. De boot waarop Merkel en Hollande een tochtje maakten, zo borduurde hij op het stereotype van Duitse expansiedrift voort, heette niet voor niets Nordwind, precies de naam van het laatste offensief van de Wehrmacht en de SS tegen Frankrijk in 1945. ‘In Duitsland slaan ze zich op de dijen,’ suggereerde hij vilein. In de ondertitel van zijn boekje was het woord poison met één s geschreven, zodat er niet Duitse vis, maar Duits gif stond. Overal injecteert Duitsland dit kapitalistische gif ten behoeve van de rijken, stelde Mélenchon, het betoonde zich een ‘roofdier’, net zo goed in zijn Europese monetaire politiek jegens Griekenland als bij de ‘annexatie’ van de voormalige DDR.

Uit dit voorbeeld blijkt hoezeer oorlogen nog onder het oppervlak van het heden voortleven en voor politieke propaganda worden ingezet. Onder dat oppervlak schuilen reeksen nationale stereotypen waarvan we ons nauwelijks bewust zijn totdat ze op momenten van wrijving tevoorschijn komen. In de jaren negentig lieten de Serviërs zich in de Balkanoorlogen plotseling inspireren door de Slag op het Merelveld uit 1389 tegen de Ottomanen, terwijl Poetin zich tegenwoordig beroept op de romantische, 19de-eeuwse mythe van een groot Rusland. Niet alleen bij gewapende conflicten, overal waar nationale tegenstellingen opspelen, ligt een baaierd van clichés klaar om de ander te kleineren en zichzelf een hart onder de riem te steken.

Zulke clichés ontstonden in de 19de eeuw, toen landen zich aan hun geschiedenis laafden en die geschiedenis schaamteloos opsierden om een eigen identiteit te creëren. Vijftig jaar geleden leek het er even op dat dit romantisch nationalisme achter ons lag, maar niets bleek minder waar. Het handhaafde zich niet alleen in internationale voetbaltoernooien of het Songfestival, het was overal: op munten, postzegels, in liedjes, musea, radioprogramma’s. In musicals (Soldaat van Oranje), reclame (Hollandse kaas), op tv (Heel Holland Bakt) en bij allerlei vormen van populaire cultuur. Toen premier Balkenende zich in 2006 beriep op de Nederlandse VOC-mentaliteit werd hij in de Kamer weggehoond door politici als SP-leider Jan Marijnissen, die zich vervolgens zelf beijverde voor een nationaal museum waar het in al zijn oubolligheid uiteindelijk niet van kwam.

Nationale clichés

Nationale clichés zijn niet goed of fout en kunnen zowel positief als negatief worden opgevat. ‘De’ Fransman is praatziek, of houdt van taal; hij is hypocriet of juist beleefd; verliest zich in liflafjes en sauzen of heeft de meest verfijnde keuken ter wereld. ‘De’ Duitser gaat slaafs met regels om of is juist betrouwbaar; is humorloos of toegewijd; fanatiek dan wel niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Toch zitten zulke onderhuidse stereotypen een vruchtbare samenwerking vaak in de weg zolang ze onbewust meespelen en niet met enige zelfspot of ironie kunnen worden gerelativeerd.

Menig lang huwelijk bijt zich uiteindelijk vast in een strijd over de afstandsbediening of een streepje meer of minder op de thermostaat. Je hoeft niet zo somber te zijn als de dichter Roland Holst, die meende dat het geen toeval was dat het woord huwelijk slechts op twee andere woorden rijmde (gruwelijk en afschuwelijk). Maar met Sloterdijks wederzijdse desinteresse houd je het samen uiteindelijk niet vol. En al heeft de verhouding tussen Frankrijk en Duitsland in het complexe Europa van vandaag een ander karakter dan die van een naar binnen gekeerde monogame verbintenis, ze zullen er toch weer iets van moeten maken.

Na Brexit is Frankrijk de enige atoommacht in een Europa dat niet meer tot in eeuwigheid op de Atlantische relatie met de Verenigde Staten kan rekenen, hoezeer dat voor Duitsland sinds de oorlog ook altijd het uitgangspunt is geweest. Het is ondenkbaar dat Frankrijk hierin geen leidende rol zou spelen, zoals het vooralsnog onvoorstelbaar is dat Duitslands economische superioriteit verdwijnt. Het uiteindelijk antwoord is: meer Europa. Alleen gaat dat beter met een goed gesmeerde Frans-Duitse As. In 2024 bestaat het Verdrag van Aken vijf jaar, een actualisering en uitbreiding van het Élysée-verdrag. Bondskanselier Scholz doet er goed aan nu alvast de champagne koud te zetten om er een vrolijker feest van te maken dan het wel erg sobere partijtje van vandaag.