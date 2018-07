Europa en VS voorkomen handelsoorlog; Amerikanen lijken het meest te hebben bereikt

Trump en Juncker aan het einde van hun persconferentie in Washington, waar ze de overeenkomst wereldkundig maakten. Foto EPA

‘We maken de handel eerlijker en wederkeriger, mijn favoriete woord’, zei de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek van een uur met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Die sprak van een ‘grote deal’, zonder veel toe te voegen aan wat Trump te vertellen had.

Juncker was naar Washington gekomen om dreigende nieuwe Amerikaanse importheffingen van misschien wel 25 procent op Europese auto’s af te wenden. Daarin slaagde hij, maar daartoe moest hij wel een aantal concessies doen die Trump als overwinning kan presenteren. De Amerikanen hoefden daarvoor niets anders op te geven dan hun eigen dreigement.

Dat betekent dat de Amerikaanse importtarieven op Europees staal (25 procent) en aluminium (10 procent), waar de handelsoorlog mee begonnen is, gewoon blijven bestaan. Ook de Europese reactie daarop, de heffing op een aantal specifieke Amerikaanse goederen zoals Harley-Davidson motoren, blijft van kracht.

Wel spraken de twee leiders af om ‘toe te werken’ naar de afschaffing van alle tarieven op industriële goederen. Een tijdschema daarvoor is niet bekend gemaakt.

Veel Europese import van sojabonen

Juncker deed een aantal toezeggingen aan Trump. Europa gaat ‘onmiddellijk heel veel’ sojabonen importeren uit de VS, zei Trump. Ook gaat Europa vloeibaar gas uit de VS halen, wat de schaliegasproducenten een grote steun in de rug geeft. Dat gas kan de EU overigens niet zelf kopen, maar de EU kan wel terminals bouwen om de import te stimuleren. Dit gas is een alternatief voor aardgas, dat in Europa in steeds grotere mate uit Rusland komt. Trump kapittelde twee weken geleden tijdens de NAVO-top in Brussel met name Duitsland voor zijn groeiende afhankelijkheid van Russisch gas.

Het akkoord werd enthousiast ontvangen in Amerika. ‘We winnen de handelsoorlog’, zeiden analisten op Fox News. De Amerikaanse beurzen maakten een sprongetje van een procent, vlak voor sluiting van de handelsdag om 4 uur.

Trump zei ook verder te willen praten over het beperken van de ‘bureaucratie’ die handel belemmert. In eerdere geruchten was er sprake van dat de regulering van medische producten zou worden gelijkgetrokken, maar zo specifiek werd Trump niet tijdens de persverklaring.

TTIP

Uniforme regulering en het afschaffen van handelstarieven waren de twee belangrijkste doelen van TTIP, het trans-Atlantische vrijhandelsakkoord waar de EU en de VS jaren aan hadden gewerkt, tot het door Trump op zijn eerste werkdag als president werd afgeschoten. De nu aangekondigde gesprekken lijken in sommige opzichten een reanimatie van die ambities.

De importheffingen op auto’s, de belangrijkste twistappel van de afgelopen week, veranderen niet. De EU heft een toeslag van 10 procent op geïmporteerde Amerikaanse auto’s (van welk type dan ook). De VS heffen 2,5 procent op kleinere auto’s, zoals sedans, maar 25 procent op de grote terreinwagens en pick-uptrucks die in Amerika populair zijn.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker op bezoek bij de Amerikaanse president Trump in het Witte Huis. Foto EPA