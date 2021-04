Europa beslecht vaccinruzie, klaagt over ‘Weens egoïsme’

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz tijdens een online EU-top op 25 maart 2021. Beeld REUTERS

Opvallend is dat Oostenrijk – de grootste amokmaker over de ongelijke vaccinverdeling – uiteindelijk niet meedoet om de vijf hardst getroffen landen te helpen. EU-diplomaten noemen deze opstelling van Wenen ‘onbegrijpelijk egoïstisch’.

De EU-ambassadeurs bereikten donderdagavond een compromis nadat de regeringsleiders de netelige en giftige verdelingskwestie vorige week naar hen hadden doorgeschoven. De Oostenrijkse kanselier Kurz eiste toen op hoge toon extra vaccins, net als de Kroatische, Tsjechische, Bulgaarse, Letse en Sloveense leiders. Deze landen – in Brussel al snel ‘Kurz en de Karpatenclub’ gedoopt – voelden zich benadeeld door de gehanteerde verdeelsleutel van de bestelde vaccindoses op basis van bevolkingsomvang.

De rest van de lidstaten stond aanvankelijk sceptisch tegenover het verzoek van de zes mokkende landen. Die hebben zichzelf in een moeilijk parket gebracht door na de verdeling op basis van de bevolkingsomvang, hun quota duurdere BioNTech-Pfizervaccins te ruilen met andere lidstaten tegen de goedkopere AstraZeneca-variant of simpelweg niet alle doses BioNTech-Pfizer te kopen. Omdat AstraZeneca zijn contractuele verplichting nauwelijks is nagekomen, zaten ‘Kurz&Co’ met fors minder vaccins dan gepland.

Uit solidariteit besloten 19 lidstaten uiteindelijk om van 10 miljoen eerder dan verwacht geleverde BioNTech-doses, er 3 miljoen aan de benadeelde landen te geven. Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië vonden dat niet genoeg, zij wilden 7 miljoen doses. Omdat de rest daar geen trek in had, weigerden Wenen, Praag en Ljubljana vervolgens elke medewerking aan het solidariteitsmechanisme.

Daardoor gaan er nu 2,85 miljoen doses naar Bulgarije, Kroatië, Slowakije, Letland en Estland. Die komen van het quota van 19 andere lidstaten, waaronder Nederland. Den Haag ontvangt daardoor ruim 110 duizend doses minder, wat weer wordt gecompenseerd op het eind van het jaar.

Omdat Oostenrijk, Slovenië en Tsjechië niet meedoen, houden zij recht op hun aandeel in de 3 miljoen doses die zijn vrijgemaakt voor benadeelde landen. Voor Oostenrijk is dit voordelig: Wenen houdt nu meer doses over omdat het niets weggeeft aan de vijf landen die het minste vaccins hebben. Diplomaten veroordelen wat zij ‘Weens egoïsme’ noemen.