Eurogroep moet door aftreden Centeno op zoek naar nieuwe voorzitter

Mário Centeno en Joao Leao (links) verlaten een persconferentie in het Palacio da Ajuda in Lissabon. Dinsdag liet Centeno weten niet langer minister van Financiën voor Portugal te willen zijn. Beeld EPA

Dat Centeno na 2,5 jaar zou ophouden als voorzitter van de Eurogroep – het invloedrijke overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden – werd al langer verwacht in Brussel. Vorig jaar toonde hij (zonder succes) interesse in het voorzitterschap van het IMF. Dinsdag liet hij weten niet langer minister van Financiën voor Portugal te willen zijn. Omdat de voorzitter van de Eurogroep een van de deelnemende ministers is, moet hij ook deze functie opgeven.

Niet doortastend

Centeno werd in Brussel als vriendelijk maar niet doortastend ervaren. ‘Te professoraal’, zeiden collega-ministers en diplomaten. Dat wreekte zich als de Eurogroep moeilijke beslissingen moest nemen. Vergaderingen duurden vaak tot diep in de nacht, mede door weifelend optreden van Centeno. ‘Hij mist het killersinstinct, hij voelt niet wanneer je moet doorduwen voor een akkoord’, stelt een betrokken ambtenaar. Het deed velen in Brussel terugverlangen naar zijn voorganger, de Nederlandse PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem.

Als minister (sinds 2015) was Centeno wel succesvol. Hij sleepte Portugal uit de zware eurocrisis nadat het land in 2011 bijna 80 miljard euro moest lenen bij het Europees noodfonds en het IMF om een faillissement te voorkomen. Onder zijn leiding daalden de staatsschuld en het begrotingstekort. De toenmalige Duitse minister van Financiën Schäuble noemde hem ‘de Ronaldo van Financiën’.

Hoekstra: geen interesse

Centeno zal zijn EU-collega’s vrijdag informeren over zijn naderende vertrek en de procedure voor een opvolger. Namen die rondgaan zijn die van de Spaanse minister Calviño, de Luxemburger Gragmegna en de Ierse collega Donohoe. De Nederlandse minister Hoekstra liet meteen weten geen interesse te hebben. De kansen voor hem zouden sowieso klein zijn: na Dijsselbloem in Nederland even niet aan de beurt en Hoekstra is niet geliefd bij een deel van zijn collega’s.

De Eurogroep staat opnieuw voor een serie zware besluiten, onder meer over het economisch herstel en de verdere integratie van de banksector.