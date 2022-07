Euro voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als een dollar: wie wint/verliest hierbij?

Een euro-sculptuur voor het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt. Beeld EPA

Dinsdag bereikte de euro-dollarkoers zogenoemde pariteit. Dat betekent dat de euro en de greenback exact evenveel waard zijn. Dat is hoogst ongebruikelijk: de laatste keer dateert van 2002. Sindsdien is de euro altijd meer waard geweest dan de Amerikaanse munt. Het hoogterecord dateert van juni 2008, toen er bijna 1,6 dollars in één euro gingen.

Waarom is de euro nu zo zwak?

Een belangrijke verklaring is de oorlog in Oekraïne. Kort voor de uitbraak van het conflict in Oekraïne februari noteerde de euro nog 1,15 dollar, sindsdien zijn de groeivooruitzichten in de muntunie neerwaarts bijgesteld. Vanwege de opgelopen spanningen met Rusland zijn de energieprijzen hard gestegen. Daardoor proberen Europese landen in allerijl olie en gas in te voeren, waardoor het handelstekort van de eurozone toeneemt. De Verenigde Staten hebben veel minder te lijden onder de oorlog omdat ze niet zo afhankelijk zijn van de invoer van Russische olie en gas.

Daarnaast speelt het rentebeleid van de Europese Centrale Bank de munt parten. Net als veel andere economieën heeft de eurozone last van hoge inflatie. Het klassieke recept om geldontwaarding te bestrijden bestaat uit renteverhogingen. De ECB loopt daarmee achter op de Amerikaanse centrale bank, die al meermaals de rente heeft verhoogd. Pas in juli zal Frankfurt het voor het eerst in elf jaar duurder maken om te lenen. Door het renteverschil is het aantrekkelijker voor beleggers om hun geld onder te brengen in de VS, wat de dollar stut.

Overigens is het niet alleen de euro die inboet ten opzichte van de dollar. De handelsgewogen wisselkoers van de euro, waarbij de munt wordt afgezet tegen de munten van zijn belangrijkste handelspartners, ligt nog altijd boven het gemiddelde peil van de afgelopen decennia. Ook de valuta van de meeste andere grote landen zijn teruggevallen ten opzichte van de dollar. De Amerikaanse munt geldt in tijden van onzekerheid als een veilige haven voor angstige beleggers. Het Britse pond bijvoorbeeld verloor sinds de inval in Oekraïne net zoals de euro zo’n 15 procent tegenover de dollar, de Chinese renminbi bijna 7 procent.

Hoe belangrijk is het dat de munten evenveel waard zijn?

‘Er is economisch gezien niets significants aan dat de euro en dollar de pariteit hebben bereikt’, zegt Deutsche Bank-econoom George Saravelos. ‘Maar de psychologische impact is duidelijk belangrijk.’ Als de euro nog een beetje zakt, dan staat een weinig prestigieuze nul voor de komma. Toen dat voor het eerst gebeurde, begin 2000, werd dat gezien als een deuk in het imago van de kort daarvoor gelanceerde eenheidsmunt. De euro was in januari 1999 van start gegaan tegen een koers van 1,17 dollar, maar dat peil wist de munt die wilde uitgroeien tot een wereldwijd alternatief voor de greenback dus niet vast te houden.

Wie wint en verliest bij een goedkope euro?

Een zwakke munt is normaal gezien goed nieuws voor bedrijven die veel exporteren naar het buitenland, omdat hun goederen en diensten daar dan goedkoper zijn. Een bedrijf dat veel uitvoert naar de Verenigde Staten, zoals chipfabrikant ASML, is in dit geval spekkoper. Omgekeerd heeft een goedkopere euro ook nadelen. Een stedentrip naar New York is nu bijvoorbeeld een stuk duurder dan een paar maanden geleden. Ook bedrijven die producten moeten invoeren uit de VS voelen de pijn. Bovendien moeten Europese bedrijven nu ook meer euro’s betalen op de grondstoffenmarkten, waar wordt afgerekend in dollars.

Kan dat de euro verder verzwakken?

Zeker, vooral als de eurozone in een recessie belandt. Een belangrijk risico daarbij zit in de gasleveringen uit Rusland die vanwege politieke overwegingen kunnen worden stopgezet, meent valutastrateeg Kit Juckes van Société Générale. ‘De Europese energieafhankelijkheid van Rusland neemt weliswaar af, maar niet snel genoeg om een recessie te vermijden als Rusland de gasleveringen stopzet.’ Hij verwacht dat de euro in dat geval nog eens 10 procent in waarde daalt. Om het diepterecord van oktober 2000 te breken moet de euro nog wel een stuk verder zakken, tot 0,823 dollar.