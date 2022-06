Euan Blair, de Nemesis van vader Tony, hekelt Engelse ‘obsessie’ met studeren op de ‘uni’

Van links af: Kathryn, Euan en Leo Blair arriveren bij de St George's Chapel in Windsor Castle, waar Euan is verheven tot Member of the Most Excellent Order of the British Empire. Beeld Toby Melville / AFP

Het Verenigd Koninkrijk heeft er sinds kort weer een ‘unicorn’ bij, zoals een snelgroeiend bedrijf wordt genoemd dat meer dan een miljard euro waard is. Sinds de jongste financieringsronde, waarbij het meer dan 200 miljoen euro ophaalde, heeft Multiverse een waarde van 1,58 miljard euro. Om twee redenen gaat het hier om een opmerkelijke onderneming. Ten eerste omdat de succesvolle oprichter Euan Blair is, de oudste zoon van oud-premier Tony Blair. Ten tweede omdat de missie van dit jonge bedrijf een soort politieke vadermoord betreft.

Multiverse regelt leerling- en stageplekken voor schoolverlaters bij meer dan vijfhonderd topbedrijven, waaronder Google, Facebook en Microsoft. Blair heeft de onderneming zes jaar geleden samen met Sophie Adelman, een oud-collega bij de zakenbank Morgan Stanley, onder de naam WhiteHat opgericht. Inmiddels wordt het vermogen van Blair junior geschat op 400 miljoen euro, waarmee hij bijna tien keer zo rijk is als zijn vermogende vader. Eerder deze maand werd de 38-jarige, wegens zijn verdiensten voor het onderwijs, verheven tot Member of the Most Excellent Order of the British Empire.

Bij het uitreiken van deze koninklijke onderscheiding moet de oude Blair, die zelf sinds kort behoort tot de Orde van de Kousenband, gemengde gevoelens hebben gehad. Toen hij een kwart eeuw geleden als premier aantrad, koesterde hij de ambitie om de helft van de Britse jongeren naar de universiteit te sturen – studeren moest de norm worden. Ook voor praktische beroepen, van verpleegkundige tot politieagent, is een universitaire graad tegenwoordig gewenst. De veracademisering was reeds in gang gezet door zijn voorganger John Major, onder wiens auspiciën beroepsopleidingen de titel ‘university’ kregen.

Goedkoop is duurkoop

Ook Euan werd door zijn ouders naar de universiteit gestuurd. De jonge Blair studeerde oudheidkunde in Bristol, waar hij in 2005 de graad bachelor of arts verwierf. Hij had een zorgeloze tijd in de universiteitsstad, waar zijn ouders twee flats voor hem hadden gekocht: een om in te wonen en een om te verhuren. Maar achteraf gezien stelde hij vast er ‘niets te hebben geleerd’. Na zijn studie liep Euan stage bij Amerikaanse congresleden, dankbaar gebruikmakend van zijn vaders contacten. Tevens deed hij een onbetaalde snuffelstage in Westminster. Aan Yale University studeerde hij internationale betrekkingen.

Hij leek carrière te gaan maken als bankier. Maar hoewel hij het interessant vond, lag zijn hart, zo vertelde hij in een interview met The Daily Mail, bij de combinatie onderwijs en werkgelegenheid. Euan had in de gaten dat er een kortsluiting was ontstaan tussen wat jongeren gingen studeren en waar de arbeidsmarkt behoefte aan had. Teveel afgestudeerden moesten genoegen nemen met banen die ‘onder hun niveau’ lagen. Ondertussen zaten afgestudeerden opgescheept met torenhoge studieschulden, die zij vaak niet eens konden aflossen, zodat de rekening bij de belastingbetaler kwam te liggen.

Britse en Amerikaanse werkgevers kregen door dat ze jaren eerder ten onrechte hadden bezuinigd op leerling- en stageplekken door het opleiden over te laten aan de overheid. Goedkoop bleek duurkoop te zijn. Het bedrijfsmodel dat Blair vanaf het begin voor ogen heeft gehad, is simpel. Multiverse, waar zeshonderd mensen werken, biedt leerlingprogramma’s aan met negen verschillende niveaus, zodat er voor iedere schoolverlater of universitaire drop-out wat te kiezen is. De klanten zijn data- en techbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bij de potentiële werknemers zitten relatief veel mensen van kleur en uit de lagere sociale klassen.

Leren in de praktijk

Het sluit aan bij de tijdsgeest. De Conservatieve regering van Boris Johnson wil, anders dan Tony Blairs New Labour, het leren in de praktijk weer aantrekkelijk maken. Jarenlang is er binnen de middenklasse neergekeken op jonge mensen die niet ‘hoogopgeleid’ zijn. Dat is aan het veranderen. Een leerlingplek wordt nu gezien als een betere voorbereiding op een carrière dan een academische studie, iets dat is onderschreven door een opinieonderzoek van YouGov. Voor de Conservatieven heeft deze ontwikkeling nog een bijkomend voordeel: universiteiten staan tegenwoordig toch maar bekend als progressieve broeinesten.

In een essay voor de denktank Policy Exchange heeft de jonge Blair de Engelse ‘obsessie’ met studeren op de ‘uni’ gehekeld. Hij raadt jongeren aan een alternatieve weg te kiezen. Dat is hem op de beschuldiging van hypocrisie komen te staan. Euan zelf heeft immers aan twee topuniversiteiten gestudeerd. En groeide ook nog eens op in 10 Downing Street, als zoon van een toppoliticus en een topadvocaat. Over kruiwagens (en vinkjes) gesproken! Onlangs heeft hij zichzelf en zijn vrouw Suzanne Ashman getrakteerd op een pand in Londen dat 25 miljoen euro kost, compleet met parkeergarage, zwembad en ondergrondse bioscoop.

Blair senior beweert trots te zijn op zijn oudste zoon. Hij heeft schoorvoetend toegegeven dat zijn doel om zoveel mogelijk jongeren naar de universiteit te sturen indertijd een goed plan leek, maar dat het anders heeft uitgepakt dan hij had gehoopt. Desondanks kwam het Tony Blair Institute twee maanden geleden met een rapport waarin stond dat in 2040 liefst 70 procent van de schoolverlaters naar het hoger onderwijs zou moeten gaan, een percentage dat momenteel op 53 ligt. Zoon Euan zal het advies van zijn 69-jarige pa hoofdschuddend hebben gelezen.