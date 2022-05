EU wordt het eens over olieboycot van Rusland, maar wel een met uitzonderingen

De Hongaarse premier Viktor Orbán staat maandag in Brussel de pers te woord. Beeld Johanna Geron / Reuters

Deze boycot waartoe de Europese regeringsleiders maandag iets voor middernacht besloten, treft volgens betrokkenen circa 90 procent van de huidige Russische olie-export naar Europa. Komende dagen moeten belangrijke ‘technische details’ worden uitgewerkt door de EU-ambassadeurs in Brussel.

Hongarije

De Hongaarse premier Orbán eiste bij aankomst in Brussel ‘garanties’ dat zijn land niet verstoken raakt van energie. Ook wil hij EU-geld om de Hongaarse raffinaderijen - die zijn afgestemd op Russische olie - de komende tijd geschikt te maken voor andere oliesoorten.

Over een olieboycot van Rusland werd sinds begin deze maand intensief onderhandeld tussen de lidstaten. Over het doel - stop de financiering van Poetins oorlogskas met Europese olie-euro’s - was iedereen het eens, maar deze sanctie treft sommige landen veel harder dan andere.

Hongarije en Slowakije en (in mindere mate) Tsjechië wezen erop dat zij grotendeels afhankelijk zijn van Russische olie die via de Droezjba-pijpleiding wordt geleverd. Als landen zonder zeehavens hebben ze geen alternatieve aanvoerroutes voor olietankers. Tijdens een EU-top begin maart in Versailles beloofden de leiders rekening te houden met de ‘specifieke situatie’ in de lidstaten.

Het politieke akkoord dat de leiders na uren overleg bereikten, maakt daarom een onderscheid tussen Russische olie die per schip binnenkomt en de olie die via de Droezjba-pijpleiding naar Europa wordt gepompt. Russische olie via de zee is vanaf eind dit jaar verboden. Olie via de Droezjba-pijpleiding wordt ‘tijdelijk’ van de boycot uitgezonderd. Hoe lang die uitzondering gaat duren, moet nog worden vastgesteld. EU-ambtenaren stellen dat hierdoor 10 procent van de Russische olie-export naar Europa voorlopig onaangetast blijft.

Premier Rutte hamerde op een ‘gelijk speelveld’ voor de zeehavens: in Rotterdam komt bijna de helft van de Russische olie per tanker aan. De Europese Commissie moet erop toezien dat andere zeehavens de boycot ook naleven om concurrentievervalsing te voorkomen. Verder moet de Commissie controleren dat Hongarije, Slowakije en Tsjechië niet stiekem Russische olie (of olieproducten) doorverkopen. ‘De pijn moet eerlijk verdeeld worden’, aldus Rutte.

Financiering

De regeringsleiders willen haast maken met voorstellen die de Commissie eerder deze maand presenteerde om Europa uiterlijk eind 2026 los te koppelen van alle fossiele energie (ook gas) uit Rusland. Daarvoor moeten lidstaten gezamenlijk gas en olie inkopen bij betrouwbaarder leveranciers. Verder wordt ingezet op meer energiebesparing en miljardeninvesteringen in duurzame energiebronnen als zon, wind en waterstof.

Volgens de Commissie is voor deze plannen de komende jaren 300 miljard euro nodig uit het EU-budget. Het gaat om niet-gebruikte leningen (225 miljard euro) uit het EU-herstelfonds, de verkoop van CO2-emissierechten (20 miljard euro) en een andere besteding van circa 50 miljard euro die normaliter naar de landbouw en armere regio’s zou gaan. Over deze financiering zijn de lidstaten en het Europees Parlement het nog niet eens.

De leiders stemden in met nog eens negen miljard euro noodsteun voor de regering in Kyiv om de salarissen te betalen, ziekenhuizen open te houden en voor andere lopende betalingen. Volgens het IMF heeft Oekraïne vijf miljard euro per maand nodig om dit soort lopende rekeningen te betalen. De leiders hebben nog niet bepaald of de toegezegde negen miljard euro een lening wordt of een gift.