EU wil winst uit crypto effectiever belasten; dat kan 2,4 miljard euro opleveren

Nieuwe belastingmaatregelen in de EU liggen politiek gevoelig en vergen de instemming van alle lidstaten. Europees Commissaris Paolo Gentiloni (Economie) noemde het akkoord daarom ‘een belangrijke stap’. Volgens de studiedienst van het Europees Parlement kan het effectief belasten van inkomen uit cryptovaluta als de bitcoin de nationale schatkisten jaarlijks 2,4 miljard euro opleveren.

Cryptovaluta zijn onder voorwaarden toegelaten in de EU, maar de belastingdiensten missen tot nog toe meestal de informatie om de inkomsten uit digitale munten te belasten. De eigenaren blijven vaak anoniem en het geld wordt moeiteloos van het ene naar het andere land overgemaakt. ‘Die anonimiteit leidt ertoe dat een flink deel van de winsten van de gebruikers van crypto-activa buiten beeld blijft van de belastingdiensten. Dat is niet acceptabel', aldus Gentiloni.

Het akkoord dat de ministers bereikten, brengt hierin verandering. De platforms die de cryptomunten beheren, worden verplicht de transacties van hun klanten door te geven aan de betrokken nationale belastingdienst. De belastingdiensten moeten die informatie vervolgens ook weer delen, zodat belastingfraude en -ontwijking moeilijker is. Het blijft aan de EU-landen zelf óf en in welke mate ze de eigenaren van de cryptovaluta belasten. De EU gaat heeft daarin geen bevoegdheden, wel bij de informatie-uitwisseling.

Belastingregels miljonairs worden verscherpt

Verder scherpten de ministers de belastingregels voor miljonairs aan. Speciale belastingafspraken (rulings) met rijke burgers - vermogen van meer dan 1,5 miljoen euro, eigen huis niet meegerekend - moeten aan de andere lidstaten bekend worden gemaakt. Dat maakt het moeilijker voor deze miljonairs om met handige transacties uiteindelijk nergens belasting te betalen.

Het gaat om informatie over belastingafspraken vanaf 2020. De Europese Commissie had de vermogensgrens aanvankelijk op 1 miljoen gelegd. Dat werd verhoogd naar 1,5 miljoen euro nadat belastingdiensten waarschuwden dat er anders over te veel mensen informatie moest worden verzameld en gedeeld.

Met het dinsdag bereikte akkoord brengt de EU haar belastingbeleid in lijn met afspraken in de Oeso en de G20. Op verzoek van Nederland zijn enkele extra taken voor de belastingdienst uitgesteld. Minister van Financiën Sigrid Kaag meent dat de Nederlandse fiscus, net als gemeenten en uitkeringsinstanties, de extra administratieve last nu niet aankunnen. België betreurde deze opstelling.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA), die zich al jaren bezighoudt met de bestrijding van belastingfraude, spreekt over een ‘een goed en noodzakelijk’ akkoord. ‘Ook de cryptosector is straks niet meer veilig voor belastingontwijkers.’ De nieuwe regels moeten in 2026 ingaan.