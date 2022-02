EU, VS en VK beraden zich op verdere sancties tegen Rusland

Gascompressortanks van de Yamal-Europa-pijplijn in de buurt van Nesvizh, ten zuidwesten van Minsk. Meerdere Europese landen zijn afhankelijk van Russisch gas. Beeld Vasily Fedosenko / Reuters

De Russische erkenning van de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk zet de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor het blok. Welke sancties moeten zij nemen om Rusland te treffen en af te schrikken van verdere agressie? En kunnen zij daarbij hun onderlinge eenheid bewaren?

In eerste instantie kondigden de EU en de VS beperkte sancties aan. De EU wil strafmaatregelen nemen tegen degenen die ‘betrokken zijn bij deze illegale daad’. De Amerikaanse president Biden verbood alle economische activiteit door Amerikanen in Donetsk en Loehansk. Het is een voorzichtig antwoord, met beperkte sancties tegen personen en instellingen.

De EU trof dergelijk sancties, zoals het bevriezen van westerse banktegoeden en inreisverboden, ook na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Zij leidden niet tot politieke verandering in Rusland. Zwaardere maatregelen tegen de Russische economie als geheel, bijvoorbeeld uitsluiting van financiële markten of hoogwaardige technologie, worden achter de hand gehouden.

Boris Johnson spreekt van ‘eerste barrage’

Dinsdagmiddag zullen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een extra vergadering over sancties spreken. De zwaarste sancties moeten echter worden goedgekeurd door de regeringsleiders. Een top van de leiders is nog niet gepland. De Britse premier Boris Johnson zal vanmiddag sancties aankondigen tegen ‘de economische belangen die de Russische oorlogsmachine hebben gesteund’. Ook hij sprak van een ‘eerste barrage’. Zwaardere sancties, zoals een beperking van de Russische toegang tot de kapitaalmarkt in Londen, worden later getroffen.

Het Westen wil zijn kruit niet meteen verschieten. Westerse leiders hopen nog altijd dat Russische president Vladimir Poetin afziet van verdere agressie tegen Oekraïne, door diplomatiek overleg en het dreigen met ‘zware sancties’. De kans daarop is overigens klein. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov reageerde dinsdagochtend laconiek op de dreiging van sancties: ‘Wij zijn eraan gewend. We weten dat sancties hoe dan ook worden opgelegd, met of zonder reden.’

Volgens Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, ligt er een uitgebreid sanctiepakket klaar in geval van een Russische invasie. Zo zal Rusland ‘in principe worden afgesneden van de internationale financiële markten’, aldus Von der Leyen zondagavond voor de Duitse tv. Ook zou het Westen een embargo afkondigen op chips en andere hoogwaardige technologie die Rusland ‘dringend nodig heeft om zijn economie te moderniseren en diversifiëren’, aldus Von der Leyen.

Lidstaten EU kijken verschillend aan tegen sancties

Hoewel de Europese leiders voortdurend hun eenheid benadrukken, zijn er verschillen tussen de lidstaten van de EU. Als Rusland geheel Oekraïne annexeert, zal ongetwijfeld het volledige pakket in sancties in werking worden gesteld. Maar wat gebeurt er als Russische ‘vredestroepen’ alleen de Donbas bezetten? Of alleen ‘vredestroepen’ stationeert in de gebieden die nu door de separatisten worden bezet?

Polen en de Baltische staten zijn de grootste voorstanders van zware en snelle sancties. De Italiaanse premier Draghi zei vorige week dat sancties in elk geval niet de import van energie mochten treffen, omdat Italië sterk afhankelijk is van Russisch gas. Niettemin zei minister van Buitenlandse Zaken Di Maio dinsdag dat de erkenning van Donetsk en Loehansk ‘onacceptabel’ is en dat Italië wil doorgaan met sancties tegen Rusland.

Hongarije, wiens premier Viktor Orbán goede betrekkingen met Poetin onderhoudt, heeft zijn steun voor sancties uitgesproken. ‘Hongarije heeft de eenheid van de EU in deze kwestie nog nooit doorbroken. Tegelijkertijd moeten we de laatste hoop op een diplomatieke oplossing niet opgeven’, zei minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjártó.

Duitsland schort goedkeuring Nord Stream 2 op

Duitsland wordt vaak gezien als een zwakke schakel in het front tegen Rusland, gezien zijn afhankelijkheid van Russisch gas. Bondskanselier Olaf Scholz zei maandag dat Poetins beslissing tot erkenning van de separatistische gebieden ‘niet onbeantwoord mag blijven’. Dinsdag schortte hij de goedkeuring op van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2.

De 27 lidstaten van de EU hebben verschillende belangen en geschiedenissen met Rusland. Polen en de Baltische landen zijn bezet geweest door Rusland en willen iedere Russische expansiedrang zo snel mogelijk de kop indrukken. Italië ligt veilig achter de Alpen en is afhankelijk van Russisch gas. De Oekraïnecrisis is dan ook een test voor de eenheid van de EU. Als de lidstaten zelfs in deze ernstige crisis niet in staat zijn om eensgezind en slagvaardig op te treden, zal elk streven naar een gemeenschappelijk Europees veiligheidsbeleid zijn geloofwaardigheid verliezen.