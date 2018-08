EU vraagt Saoedi-Arabië om opheldering over opgepakte burgerrechtenactivisten

De vrouwelijke activisten moeten een eerlijk proces krijgen, aldus de EU. In een verklaring zegt EU-buitendlandchef Federica Mogherini dat zij tegenover Saoedi-Arabië heeft benadrukt hoe belangrijk mensen die zich inzetten voor de mensenrechten zijn voor de hervorming van het koninkrijk.

Saoedi-Arabië is zeer conservatief, maar de huidige koning zegt daar verandering in willen brengen. Zo mogen vrouwen er sinds kort autorijden. Enkele van de gearresteerde activisten hebben zich zelfs ingezet voor het recht tot autorijden, en het is onduidelijk waarom ze zijn vastgezet.

Samar Badawi, één van de activisten, voert actie voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw in Saoedi-Arabië. Badawi wil dat er een einde komt aan de verplichte mannelijke voogdij voor iedere vrouw in het land. Zij is de zus van schrijver en activist Raif Badawi, die momenteel ook vastzit.

Het Canadese paspoort van Samar Badawi leidde er vorige week toe dat de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland een tweet de wereld instuurde waarin ze haar steun uitsprak voor de activiste. Dat viel in Saoedi-Arabië niet goed: vluchten naar Toronto werden geschrapt, Saoedische studenten die in Canada studeren moesten terug naar huis en zelfs de ambassadeur werd teruggeroepen.

De regering van de VS houdt zich op de vlakte. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder deze week dat Canada en Saoedi-Arabië het geschil zelf moeten bijleggen. 'Beide partijen moeten dit samen diplomatisch oplossen. Wij kunnen dat niet voor hen doen.'

Very alarmed to learn that Samar Badawi, Raif Badawi’s sister, has been imprisoned in Saudi Arabia. Canada stands together with the Badawi family in this difficult time, and we continue to strongly call for the release of both Raif and Samar Badawi.