EU-voorzitter verwacht snel akkoord digitaks

EU-voorzitter Oostenrijk voorziet eind dit jaar een politiek akkoord tussen de lidstaten over de invoering van een Europese belasting op de winsten van grote internetbedrijven als Google, Facebook, Booking en Airbnb. De burger vraagt hierom volgens Wenen, en die wens mag in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei volgend jaar niet genegeerd worden.

De Oostenrijkse minister van Financiën. Foto AFP

‘Alle ministers zijn het erover eens dat we nog dit jaar overeenstemming bereiken’, zei de Oostenrijkse minister van Financiën Löger zaterdagmiddag na afloop van overleg met zijn EU-collega’s in Wenen. Hij werd hartstochtelijk gesteund door de Franse minister Le Maire, die waarschuwde voor toenemend populisme als de EU faalt met de ‘digitaks’. Staatssecretaris Snel reageerde gereserveerder, de digitaks is volgens hem te gecompliceerd om in drie maanden erdoor te duwen. ‘Ik denk niet dat we dat gaan halen.’

Ook in Wenen aanwezige EU-ambtenaren plaatsten vraagtekens bij het optimisme van EU-voorzitter Oostenrijk. Ze erkennen dat de animo groeit, maar vijf lidstaten (Ierland, Zweden, Finland, Denemarken, Malta) zijn nog steeds tegen. Voor een akkoord is unanieme steun vereist.

Alle ministers voelen de politieke en publieke druk om de (merendeels Amerikaanse) internetgiganten fiscaal aan te pakken. Deze digitale dienstverleners betalen veel minder (of helemaal geen) belasting over hun winsten in Europa. Een traditioneel Europees bedrijf betaalt volgens de Europese Commissie gemiddeld 23 procent winstbelasting, zijn hightech concurrent 9,5 procent.

Aanval op Amerikaanse bedrijven

Dit voorjaar presenteerde de Commissie een voorstel om deze fiscale ongelijkheid aan te pakken. Op de korte termijn bepleit de Commissie een belasting van 3 procent op de inkomsten uit de internetactiviteiten. Dat zou jaarlijks 5 miljard euro opleveren, geld dat de Commissie het liefst voor het EU-budget gebruikt. Op de langere termijn moeten de regels voor de winstbelasting veranderen zodat de winst wordt afgeroomd in het land waar die wordt gemaakt.

De tegenstanders zien de digitaks als een aanval op Amerikaanse bedrijven, juist op het moment dat de VS en de EU toch al op de rand van een handelsoorlog balanceren. Ook vrezen de tegenstanders dat de Facebooks en Google hun activiteiten simpelweg buiten de EU plaatsen en dat veebelovende Europese start-ups gekneveld worden door de digitaks. Vooral Ierland – waar Apple zijn Europese hoofdzetel heeft – is furieus over de Commissieplannen.

Uitgekleed voorstel

Om de weerstand te breken, stelde de Franse minister Le Maire voor de Europese digitaks af te schaffen zodra een soortgelijke heffing in internationaal verband kan worden afgesproken. Zo’n afspraak wordt echter niet voor 2020 verwacht. Verder bevat het Commissievoorstel bepalingen waardoor kleine techbedrijven gevrijwaard zijn van de digitaks. De belasting zou circa 120 (vooral Amerikaanse) grote bedrijven treffen.

Voorzitter Löger beloofde alles op alles te zetten om de meningsverschillen komende maanden te overbruggen. Hij putte hoop uit de ‘positievere’ opstelling van Nederland en Luxemburg, landen die aanvankelijk zeer kritisch op het Commissieplan reageerden. Parijs en Berlijn spraken eerder af dat er eind dit jaar een akkoord moet zijn over de digitaks. Voorstanders vrezen dat in de race om een akkoord te bereiken het Commissievoorstel zo wordt uitgekleed dat de belasting niet meer dan symbolisch is.