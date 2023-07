EU-trio Rutte, Meloni en Von der Leyen weer naar Tunesië voor migratiedeal

Het EU-trio Mark Rutte (achtergrond midden), Giorgia Meloni (links) en Ursula von der Leyen (rechts). Beeld ANP / ANP

De drie bewindslieden waren op 11 juni voor het eerst samen in Tunis, waar ze onderhandelden met president Kais Saied. Op tafel lag een plan waarbij Tunesië in ruil voor 900 miljoen euro aan steun voorkomt dat illegale migranten in bootjes van mensensmokkelaars stappen om hun geluk in Europa te beproeven. Het land ontvangt nu al ruim 100 miljoen euro om de mazen in zijn grensbewaking te dichten en migranten te repatriëren.

Rutte zei bij terugkeer een maand geleden dat de onderhandelingen ‘verder zijn gekomen’ dan hij eerder had ingeschat. Het trio hoopte overeenstemming te vinden voor de EU-top van eind juni maar dat lukte niet. Rutte en Meloni zeiden toen niet bezorgd te zijn over het uitstel. Rutte wees erop dat de migratiedeal met Turkije in 2016, die hij met toenmalig bondskanselier Angela Merkel uitonderhandelde, ook iets meer tijd nodig had dan verwacht.

Een probleem is dat een groot deel van het EU-geld, in de vorm van leningen, is gekoppeld aan een pakket vergaande hervormingen van 1,9 miljard dollar dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft opgesteld om de economische staat van Tunesië te verbeteren. Daar maakt Saied volgens ingewijden bezwaar tegen. Hij weigert bijvoorbeeld de subsidie op brandstof te schrappen.

‘Springplank’ naar Europa

Over de besteding van 100 miljoen euro die de EU biedt om Tunesië te helpen bij het dichttimmeren van zijn grenzen en het terugsturen van illegale migranten (van de EU naar Tunesië en van daar naar derde landen) is volgens betrokkenen ook nog geen overeenstemming bereikt.

Als het aan Brussel ligt dient een geslaagde deal als blauwdruk voor soortgelijke afspraken met Egypte, Algerije en Marokko. De EU zoekt naarstig naar oplossingen om de migrantenstroom in te dammen en de strijd tegen mensensmokkel op te voeren. Daarvoor zet het in op samenwerking met landen die populair zijn bij migranten als ‘springplank’ naar Europa. Von der Leyen heeft gezegd dat er geen taboes mogen zijn bij het bedenken van oplossingen.

Mensenrechtenorganisaties hekelen afspraken waarmee de EU geld en economische steun belooft aan dubieuze Afrikaanse leiders. Saied bijvoorbeeld heeft zich na zijn benoeming ontpopt als een autocraat: hij zette de grondwet bij het grofvuil, stuurde het parlement naar huis, zette de kiescommissie naar zijn hand en politieke tegenstanders en kritische journalisten achter tralies.

Vluchtelingenorganisaties zijn bang dat door de deal met Tunis een ontsnappingsroute wordt afgesneden voor mensen die terecht asiel zoeken. Volgens premier Mark Rutte zullen de internationale en Europese afspraken over de bescherming van vluchtelingen worden nageleefd.