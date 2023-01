EU-toezichthouder: prijsplafond voor de inkoop van gas is ineffectief en schadelijk

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten in Brussel met andere ministers voor Energie. Links Robert Habeck uit Duitsland en rechts Agnès Pannier-Runacher uit Frankrijk. Beeld Getty

Het in Europa heftig bevochten marktcorrectiemechanisme (zoals het prijsplafond officieel heet) ‘zal niet zonder gevolgen blijven’, schrijft Esma in haar nog vertrouwelijke ontwerpconclusies, waarover de Volkskrant beschikt. De Europese ministers voor Energie hadden om dit rapport gevraagd, alsook om een analyse van de Europese gastoezichthouder Acer, dat nog moet verschijnen. Ondanks de scherpe conclusies van Esma is de kans klein dat de lidstaten het prijsplafond – dat op 15 februari van kracht wordt – aanpassen.

Na maanden van politieke strijd stemde een ruime meerderheid van de EU-landen in december in met de prijslimiet. Zuid- en Oost-Europese landen hopen dat het plafond voorkomt dat energieprijzen opnieuw de recordhoogte van afgelopen zomer bereiken. Nederland was de grootste tegenstander van de prijslimiet, uit vrees voor de risico’s die nu ook Esma benoemt. In het beste geval werkt het plafond niet, in het slechtste geval leidt het tot gastekorten in Europa en financiële chaos, was toen het Nederlandse standpunt. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie onthield zich uiteindelijk van stemming.

Kern van het correctiemechanisme is dat de reguliere handel in gas wordt stilgelegd als de prijs op de Nederlandse gasbeurs TTF langer dan drie werkdagen boven de 180 euro per megawattuur ligt. Vanaf dat moment treedt – onder een aantal voorwaarden – een dynamisch prijsplafond in werking dat meebeweegt met de internationale prijs voor vloeibaar aardgas (lng). Deze flexibiliteit moet ervoor zorgen dat de EU niet helemaal zonder gas komt te zitten.

Schaduw

Voorlopig is de plafondprijs ver uit zicht: de gasprijs ligt rond de 60 euro en handelaren verwachten ook niet dat die snel in de buurt van de 180 zal komen. Toch stelt Esma in het conceptrapport vast dat het prijsplafond al zijn schaduw vooruitwerpt: er worden meer contracten afgesloten buiten de beurs om. Dat betekent dat de vanuit Amsterdam opererende TTF-gasmarkt aan belang verliest. Op deze markt wordt maandelijks voor honderden miljarden euro’s aan gas verhandeld.

Mocht de prijs boven de 180 euro komen, zal de ellende pas echt beginnen, verwacht Esma. Gashandelaren wijken dan uit naar niet-EU-landen en kiezen voor minder transparante contracten waarop het correctiemechanisme geen greep heeft. Dit gedrag kan tot ‘ernstige en abrupte’ veranderingen op de gasmarkt leiden en daarmee de financiële stabiliteit verstoren, schrijft de toezichthouder.

De kritiek van Esma sluit aan bij eerdere waarschuwingen van ambtenaren van de Europese Commissie en van beursbedrijf ICE, dat de handel van TTF uitvoert. Maar de kans dat de EU-landen de kwestie op korte termijn opnieuw bespreken, is volgens EU-ambtenaren en diplomaten niet groot. Niemand wil een herhaling van het politieke drama van vorig jaar. Begin maart komen Esma en Acer met een tweede rapportage.