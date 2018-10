EU-steun heeft tot nu toe niets opgeleverd: verwacht Nederland niet te veel van de afvang en opslag van CO2?

Tien jaar van EU-subsidies voor de afvang en opslag van CO 2 heeft de technologie in Europa geen stap verder gebracht. De uitgedeelde honderden miljoenen hebben niet geleid tot installaties die voorkomen dat het broeikasgas de lucht in gaat bij elektriciteitscentrales of fabrieken. Deze harde constatering van de Europese Rekenkamer mag worden opgevat als een waarschuwing voor het Nederlandse kabinet, dat in zijn klimaatdoelen van 2030 zwaar leunt op carbon capture and storage (CCS).

Al sinds de presentatie van het regeerakkoord door Rutte III ligt de vraag op tafel of de regering niet te veel verwacht van deze technologie. Eerder dit jaar schroefde Klimaatminister Wiebes de CCS-ambitie voor de zware industrie terug van 18 megaton naar 7,2. Toch moet CCS, ook dankzij de opslag van CO 2 van afvalverbranders (2 megaton), goed worden voor eenvijfde van de totale CO 2 -reductie tot 2030.

Hoe haalbaar dit is na een vruchteloos CCS-decennium? Vanaf 2009 hadden met name elektriciteitsbedrijven het gemunt op de Europese geldpot van 1,3 miljard euro voor CCS. Zo ook in Nederland, waar de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte (twee stuks) en in de Eemshaven een vergunning kregen op voorwaarde dat zij werk zouden maken van CO 2 -opslag. Keurig reserveerden zij een veldje naast de centrales, maar afvanginstallaties werden daar nooit gebouwd.

In Nederland gaven Uniper en Engie het vorig jaar juni op. Ondanks steun uit Europa bleven de financiële risico’s van het ROAD-project, het demonstratieproject voor afvang van CO₂ op de Maasvlakte en opslag daarvan in een gasveld onder de Noordzee, te groot. CCS bij elektriciteitscentrales haalde een paar maanden later het regeerakkoord niet. Of CCS bij de industrie er wel komt, hangt niet af van de technologie, zegt CCS-expert Bart Strengers van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). ‘Het is geen innovatie, maar een bewezen techniek’, zegt hij. ‘De haalbaarheid van CCS is een geldkwestie.’

De Europese Rekenkamer concludeert dit ook. De prijs voor CO 2 was de afgelopen jaren veel te laag om het rendabel te maken. Maar ook met de huidige 20 euro voor een ton CO 2 moeten bedrijven er volgens PBL-berekeningen nog altijd 30 euro bij doen om het af te vangen en op te slaan. Wie dit gaat betalen, is een van de belangrijkste twistpunten waar de industrietafel van het Klimaatakkoord voor het einde van het jaar uit moet zijn.

Zon, wind én CCS

Complicerende factor is dat de tafelgenoten van de milieubeweging helemaal geen CCS willen. Zij zien het als een excuus voor de industrie om op de oude manier door te kunnen werken. ‘Het is een rare discussie’, zegt Strengers van PBL. ‘Je kunt namelijk niet kiezen. Je moet zon, wind én CCS doen. Anders wordt het halen van de doelen heel duur en vrijwel zeker onhaalbaar.’

Frans Rooijers, directeur van onderzoeksbureau CE Delft, denkt er net zo over. De opstelling van de milieu-organisatie vertraagt volgens hem de komst van noodzakelijke afvang- en opslagprojecten. ‘Weten dat ze gezeur krijgen met milieuorganisaties maakt het voor de industrie niet gemakkelijk om hun nek uit te steken voor CCS.’

Vier andere landen die de Rekenkamer naast Nederland onderzocht, wisten ook nog geen CCS-projecten tot een goed einde te brengen – ondanks de 467 miljoen (van de beoogde 1,3 miljard euro) die de EU tot vorig jaar uitkeerde. Naast de lage CO 2 -prijs komt dit volgens de rekenmeesters door de complexe Brusselse subsidieprocedure en onzekere regelgeving in de lidstaten.