EU start eindelijk onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië

De Noord-Macedonische minister-president Dimitar Kovacevski, de Albanese premier Edi Rama en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen tijdens een gezamenlijke persconferentie op 19 juli. Beeld ANP / EPA

Noord-Macedonië kreeg in 2005 de status van kandidaat-EU-lid, Albanië in 2014. Tot grote onvrede van de regeringen in Skopje en Tirana blokkeerden EU-landen vervolgens de start van de onderhandelingen. Ook Nederland trapte lang op de rem, net als Frankrijk, uit vrees voor een nieuwe uitbreidingsronde van de EU. Het laatste jaar lag Bulgarije dwars omdat Noord-Macedonië de rechten van Bulgaren daar niet zou respecteren en Bulgarije als onderdrukker werd geportretteerd. Albanië werd gegijzeld door deze impasse omdat zijn voortgang in de EU-gesprekken was gekoppeld aan die van Noord-Macedonië.

Afgelopen half jaar zette EU-voorzitter Frankrijk alles op alles om de impasse te doorbreken. Met succes: na Bulgarije accepteerde vorige week ook Noord-Macedonië het Franse compromisvoorstel. ‘Een echt historisch moment’, zei voorzitter Von der Leyen dinsdag bij de aftrap van de onderhandelingen.

De twee landen moeten alle EU-wetgeving (naar schatting zo’n 150 duizend pagina’s) overnemen eer ze kunnen toetreden tot de EU. Dat gaat vele jaren duren. ‘Dit is niet het begin van het einde maar het einde van het begin’, zei de Albanese premier Rama. Skopje en Tirana kunnen ondertussen wel rekenen op financiële hulp van de EU, handelsvoordelen, interesse van investeerders en samenwerking met de lidstaten bij migratie.

Dat Albanië en Noord-Macedonië nu eindelijk kunnen onderhandelen, komt ook doordat de EU vorige maand Oekraïne en Moldavië de status van kandidaat-lid toekende en (op termijn) ook Georgië. Dat maakte langer dralen over de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië onmogelijk.