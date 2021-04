EU sleept AstraZeneca voor de rechter wegens wanprestatie

‘Geen AstraZeneca-vaccinaties vandaag’, vermeldt een aanplakbiljet op het raam van een vaccinatielocatie in Saint-Jean-de-Luz, in het zuidwesten van Frankrijk – de foto is van medio maart. Beeld AP

De Europese Commissie maakte de rechtszaak tegen AstraZeneca maandagmiddag bekend. De Commissie drong er al langer op aan, maar verschillende lidstaten, waaronder Duitsland, trapten op de rem. Deze landen vreesden dat een conflict bij de rechter de levering van de vaccindoses alleen maar verder vertraagt.

Uiteindelijk stemden alle lidstaten in met de rechtszaak, zegt de Commissie. Die heeft direct daarop de zaak geopend bij de Belgische rechter. Dat gebeurde al afgelopen vrijdag. Het gaat om het gerecht in eerste aanleg, een soort van kort geding. De Europese Commissie verwacht dat de rechter binnen zeven weken een uitspraak doet.

Brussel en de lidstaten zijn zeer ontstemd over AstraZeneca. Het bedrijf legde zich in een contract met de Commissie vast op de levering van 120 miljoen doses in het eerste kwartaal van dit jaar. Er werden 30 miljoen doses geleverd. De toezegging voor het tweede kwartaal (180 miljoen doses) heeft de fabrikant inmiddels verlaagd naar 70 miljoen doses.

In een briefwisseling kon AstraZeneca niet duidelijk maken waarom het zo slecht presteert, aldus de Commissie. Vandaar dat nu besloten is de rechter in te schakelen. De EU hoopt op deze manier alsnog de vastgelegde hoeveelheid vaccindoses te krijgen.

Volgens de Commissie beschikt AstraZeneca over voldoende productiecapaciteit. Brussel verdenkt het Brits-Zweedse bedrijf ervan het Verenigd Koninkrijk voorrang te geven bij de vaccinleveranties. De topman van AstraZeneca suggereerde eerder dit jaar dat Londen sneller werd geholpen omdat de Britse regering eerder een contract had gesloten met betere voorwaarden. Beide argumenten bleken leugens.

Als AstraZeneca weigert de doses te leveren, kan de EU ook financiële compensatie eisen. Commissievoorzitter Von der Leyen maakte afgelopen weken herhaaldelijk duidelijk dat wat haar betreft de EU in de toekomst geen zaken meer doet met het Brits-Zweedse bedrijf omdat het geen betrouwbare partner zou zijn.