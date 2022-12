EU schuifelt naar prijslimiet voor gas, akkoord verwacht begin volgende week

Onderonsje voor het overleg over een prijsplafond voor gas in Brussel. Tweede van rechts de Tsjechische minister Síkela die het beraad voorzat. Beeld AP

‘We zijn er heel dichtbij’, zei de Tsjechische minister Jozef Síkela (Industrie) dinsdagavond na afloop van een ‘lang en moeilijk’ beraad met de Europese ministers voor Energie. Ook minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) toonde zich optimistisch. ‘Als ik zie wat we afgelopen twee dagen bereikt hebben, dan moet een akkoord over het prijsplafond volgende week haalbaar zijn.’

Het zou voor het eerst zijn dat de EU gezamenlijk afspreekt boven een bepaalde prijs geen gas meer te kopen. Een vijftiental zuidelijke lidstaten dringt daar al ruim een halfjaar op aan om de energierekeningen voor burgers en bedrijven betaalbaar te houden. Nederland en Duitsland delen dat streven, maar vrezen dat een prijsplafond tot gastekorten in Europa leidt omdat de exporteurs hun waar elders zullen afzetten.

‘Het is zoeken naar een extreem fragiel evenwicht’, beaamde Síkela. De Europese Commissie presenteerde onlangs het voorstel om de maximumprijs voor gas op 275 euro per megawattuur te leggen. Als de marktprijs twee weken lang boven dat bedrag ligt en ook hoger is dan die van vloeibaar gas (lng), zouden de EU-landen geen gascontracten meer moeten afsluiten. Dat voorstel werd door de voorstanders van een prijslimiet neergesabeld als ‘een grap’ omdat de limiet veel te hoog zou zijn. Momenteel schommelt de gasprijs rond de 140 euro per megawattuur, na een piek van meer dan 300 euro in augustus.

Tsjechië legde afgelopen weken compromisvoorstellen op tafel waarin het plafond zakte naar 220 euro per megawattuur gedurende drie tot vijf dagen. Dat was tegen de zin van Den Haag en Berlijn, maar voor onder andere Rome, Madrid en Athene nog steeds te hoog. Die sturen aan op een prijslimiet van circa 150 euro per megawattuur.

Voorbehoud

Dinsdagochtend leken de ministers voor Energie af te stevenen op een akkoord, maar in de middag bleken verschillende bewindslieden toch een voorbehoud te maken. De plafonds waarover toen werd gesproken schommelden tussen de 160 en 220 euro per megawattuur. De Duitse minister Robert Habeck wilde beraad met zijn bondskanselier Olaf Scholz. Verschillende van zijn collega’s vroegen ook extra tijd voor overleg thuis.

Minister Jetten is tevreden over de ‘grote voortgang’ die is bereikt bij de waarborgen om gastekorten en financiële problemen bij gashandelaren te voorkomen. Zo wordt het prijsplafond uitgeschakeld als de energiezekerheid in gevaar komt. Daarbij is het plafond niet statisch, maar wordt het verhoogd als de marktprijzen wereldwijd blijven stijgen.

Minister Síkela zei erop te vertrouwen dat de ministers ‘het juiste getal vinden’ als ze elkaar maandag opnieuw ontmoeten. Mogelijk komt er een aanwijzing van de Europese regeringsleiders die de prijslimiet komende donderdag bespreken tijdens hun traditionele wintertop.

Omdat er nog geen overeenstemming is over de prijslimiet voor gas, blijven ook twee andere voorstellen liggen waarover geen meningsverschil meer bestaat: de gezamenlijke inkoop van gas door de EU-landen (drukt de prijs) en een snellere vergunningverlening voor de aanleg van windmolenparken en zonnepanelen. Het internationale energieagentschap IEA zei eerder deze week dat juist die maatregelen nodig zijn om energietekorten volgend jaar te voorkomen.