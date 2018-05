EU-president Tusk haalt fel uit naar Trump: ‘Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig’

EU-president Donald Tusk heeft woensdag ongekend hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. ‘Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig’, zei Tusk, doelend op omstreden besluiten van Trump die de relatie met de EU-lidstaten flink hebben verstoord. Hij doelde onder andere op het handelsconflict dat is ontstaan tussen de VS en Europese landen en de Amerikaanse terugtrekking uit het Iran-akkoord.

De bijtende kritiek van Tusk is ongewoon. Nooit eerder in de afgelopen decennia heeft een leider van de EU de Amerikaanse president zo hard bekritiseerd. Tusk spuwde zijn gal op een persconferentie in Sofia, waar de komende twee dagen een EU-top wordt gehouden.

Tusk noemde de besluiten van Trump ‘onvoorspelbaar’. ‘Kijkend naar de laatste beslissingen van president Trump, kan je zelfs denken dat je met deze vrienden geen vijanden nodig hebt’, betoogde Tusk. ‘Maar eerlijk gezegd, Europa moet president Trump dankbaar zijn. Dankzij hem koesteren we geen illusies meer. Hij doet ons beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf.’

Pijn en moeite

Tot teleurstelling van de Europese partners, in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, besloot Trump eerder deze maand toch zijn plan door te zetten om uit het Iran-akkoord te stappen. Dit akkoord was in 2015 met veel pijn en moeite tot stand gekomen om te voorkomen dat Iran een kernmacht zou worden. Volgens Europa houdt Teheran zich sindsdien aan het akkoord. Trump bestrijdt dat.

De spanningen met de VS zijn de laatste maanden ook opgelopen omdat Trump besloot heffingen in te voeren op de import van staal en aluminium. Op die manier wil hij de Amerikaanse industrie beschermen. Europa is gevrijwaard van deze heffingen, maar dit is slechts tijdelijk. De 28 EU-lidstaten moeten deze weken om de tafel zitten met Washington om te voorkomen dat hun bedrijven getroffen zullen worden door de heffingen.

‘Nieuw fenomeen’

Tusk: ‘Wij zijn vandaag de dag getuige van een nieuw fenomeen: de willekeurige assertiviteit van de Amerikaanse regering.’ Tusk heeft nooit een blad voor de mond genomen als het om Trump ging. Voor de Amerikaanse presidentsverkiezing zei hij, doelend op zichzelf, dat één Donald in de internationale politiek meer dan genoeg was.