EU-president Michel gaat met loodzware bagage naar China en komt vermoedelijk met lege handen thuis

Charles Michel zit in een weinig benijdenswaardige positie: toen hij dinsdag in het vliegtuig naar China zat voor zijn langverwachte overleg met de Chinese leider Xi Jinping, kondigden de Chinese autoriteiten aan hard op te treden tegen ongekende protesten tegen het covidbeleid, die zich soms zelfs tegen het bewind van Xi keerden. Vóór Michels vertrek werden betogers en journalisten al door de politie in elkaar geslagen: de komende dagen zal duidelijk worden hoe zwaar de staatsrepressie wordt.

Dinsdagnacht botsten demonstranten hardhandig met de politie in de zuidelijke industriestad Guangzhou, waarna op woensdag de lockdown daar gedeeltelijk werd opgeheven. Michel ontkomt er dus bijna niet aan donderdag tijdens zijn drie uur overleg met Xi iets over de protesten te zeggen. Anders gaat hij de geschiedenis in als westerse wereldleider die Xi ontmoette tijdens het hevigste volksverzet tegen de Communistische Partij sinds ruim dertig jaar, en zijn mond hield. En dat terwijl mensenrechten nadrukkelijk op Michels lijstje gespreksthema’s pronken.

Ook zonder de demonstraties die dit weekeinde in een twintigtal Chinese steden werden gehouden, zou Michel weinig kans hebben gehad met zijn missie de verzuurde betrekkingen tussen Brussel en Beijing te verbeteren. Xi wordt ook afgeleid door de delicate taak de arrangementen rond de uitvaart van de woensdag overleden oud-president Jiang Zemin dusdanig te regelen dat ontevreden burgers eventuele herdenkingen voor Jiang niet aangrijpen voor een nieuwe golf van protest.

Mosterd na de maaltijd

Michels ongelegen bezoek komt als mosterd na de maaltijd. Toen Xi zich in oktober verzekerde van een derde termijn, etaleerde hij zijn macht met snoeiharde uitspraken over de noodzaak alles en iedereen te bestijrden die niet in zijn grote plan voor China past. Ter bekrachtiging van die boodschap werd tijdens de slotceremonie Xi’s voorganger Hu Jintao voor het oog van de wereldpers uit de zaal gehaald. Terwijl iedereen zich afvroeg wat er achter Hu’s dramatische aftocht zat, had Xi zijn beminnelijke gezicht al weer opgezet voor zijn rentree in de internationale diplomatie.

Nadat persoonlijke toegang tot Xi, normaal al een zeldzaamheid, tijdens de pandemie werd gereduceerd tot geregisseerde videogesprekken, draaide de Chinese propagandamachine overuren rond Xi’s aanwezigheid op de G20. Europese regeringsleiders kregen van Xi een warme hand, een lach zonder mondkapje en bilateraal overleg. Behalve Charles Michel, want op Bali ging de Franse president Emmanuel Macron voor. Daarna mocht de Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar Xi in Beijing.

Terwijl Xi Scholz bewerkte nog meer zaken met China te doen in plaats van minder afhankelijk te worden, zoals Brussel beoogt, gooide de Chinese staatscensor Michels videoboodschap, opgenomen voor een handelsbeurs in Shanghai, in de prullenbak. Bijdragen van andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de president van Belarus Aleksandr Loekasjenko, werden wel vertoond, maar Michels praatje over ‘evenwicht in de handelsrelatie met China’ en zijn oproep de oorlog in Oekraïne te stoppen was niet welkom.

Videoboodschap

Die videoboodschap weerspiegelt echter de aanpassingen van het Europese China-beleid, die regeringsleiders in Brussel vorige maand bespraken. De EU heeft China de afgelopen drie jaar vooral goed leren kennen in de rol van strategische rivaal en economische concurrent, terwijl China als samenwerkingspartner op de achtergrond is verdwenen. Zeker na Xi’s weigering in te gaan op de Europese smeekbede zijn invloed op de Russische president Vladimir Poetin aan te wenden, is de teleurstelling in Brussel over aanvaringen met China over mensenrechtenschendingen in Xinjiang, kwesties als Hongkong en Taiwan, economische pesterijen van kleinere EU-lidstaten als Litouwen en ongelijke kansen voor Europese bedrijven in China overgeslagen in bitter realisme: EU-buitenlandchef Josep Borell staat tegenwoordig een hardere aanpak voor. Ook de Amerikaanse regering oefent stevige druk uit om Brussel en vooral lidstaten zoals Duitsland ervan te weerhouden terug te vallen op de oude China-koers, die draaide om handelsbelangen.

Michel torst dus loodzware bagage mee, maar heeft vreemd genoeg niemand mee die helpt dragen. Ondanks de verzuring van de betrekkingen en de gevoelige politieke situatie in Beijing blijven zowel Borell als de voorzitter van de Europese commissie Ursula Von der Leyen thuis. Michel kan niet meer doen dan poseren op de rode loper en pleiten voor het ‘openhouden van de communicatiekanalen’, want hij gaat niet over kwesties die de Chinezen belangrijk vinden, zoals een investeringsverdrag dat ter ziele is gegaan door het conflict over mensenrechten van de Oeigoeren, of eventuele plannen in Brussel de Amerikaanse exportcontroles op chips na te volgen.

Zelfs samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, bijvoorbeeld leveranties van westerse covidvaccins waarmee China de cyclus van besmettingen, lockdowns en weer nieuwe uitbraken zou kunnen doorbreken, is door de protesten een hypergevoelig thema. Xi heeft eerder zo’n aanbod laten liggen, toen de EU tijdens de geflopte China-EU top in april vaccins aanbood als Xi Brussel tegemoet zou komen met een veroordeling van het Russische optreden in Oekraïne. Nu Xi bezig is de grootste uitdaging van zijn bewind tot dusver te pareren, valt er in Beijing voor Michel niet veel te halen.