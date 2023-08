EU-president Michel: EU moet klaar zijn om nieuwe lidstaten vanaf 2030 toe te laten

Charles Michel sprak op maandag in het Sloveense Bled. Beeld AP

Nogal wat EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn allergisch voor het noemen van een datum uit vrees dat deze door de kandidaatlanden als een harde belofte wordt opgevat. Zij willen pas een datum geven als een land aan alle EU-vereisten voldoet. Volgens Michel houdt de EU de kandidaten – vooral die op de Balkan – al veel te lang de wortel van het EU-lidmaatschap voor. Het is volgens hem hoog tijd nu de daad bij het woord te voegen. ‘Om geloofwaardig te zijn moeten we nu praten over de timing en het huiswerk’, aldus Michel maandag in een speech in Slovenië.

Er is de komende jaren veel werk te doen, zei de EU-president. De kandidaatlanden moeten vaak pijnlijke hervormingen doorvoeren. Maar ook de huidige EU – de omvang en besteding van haar budget, de werkwijze – moet op de schop. ‘Het zal moeilijk zijn en soms pijnlijk. Voor de toekomstige lidstaten én voor de EU’, aldus Michel.

Oorlog

In juni vorig jaar gaven de regeringsleiders Oekraïne en Moldavië de status van kandidaatlid. Georgië krijgt die status ook als het een aantal hervormingen doorvoert. De Balkanlanden – Montenegro, Albanië, Servië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina – zitten al jaren in die Europese wachtkamer, net als Turkije. Gebrek aan animo aan beide zijden, bij de EU en de kandidaten, leidde ertoe dat afgelopen jaren het uitbreidingsproces nagenoeg stillag.

De oorlog in Oekraïne heeft daar verandering in gebracht. Beide partijen beseffen meer dan voorheen het belang van een grotere en slagvaardiger EU. Dit najaar presenteert de Europese Commissie haar jaarlijkse rapport over de voortgang bij de uitbreiding. Eind oktober beslissen de leiders of de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië kunnen starten en hoe de reeds lopende gesprekken met de Balkanlanden versneld kunnen worden.

Michel hield de kandidaatlanden voor dat ze volop aan de slag moeten om alle EU-wetten in te voeren. Een onafhankelijke rechtspraak is een vereiste voor toetreding, net als een gezonde markteconomie en efficiënte corruptiebestrijding. Oude vetes tussen kandidaatlanden moeten opgelost zijn en mogen niet worden ingezet om elkaars toetreding te frustreren.

Politieke moed

Maar ook de EU moet veranderen. ‘Dat vereist politieke hervormingen en politieke moed’, aldus Michel. Hij wees erop dat de nieuwkomers aanzienlijk armer zijn dan de huidige lidstaten. Dat betekent dat netto-ontvangers van het EU-budget nu, zoals Polen en Hongarije, straks vermoedelijk nettobetalers worden zoals Nederland en Duitsland. Ook zullen Oekraïense boeren een aanzienlijk deel van de landbouwsubsidies krijgen. ‘We moeten uitzoeken hoe we deze complexe ommezwaai gaan maken’, aldus Michel. Een hoger budget is een optie, maar stuit op bezwaren bij nogal wat lidstaten. Datzelfde geldt voor snijden in de huidige EU-uitgaven om de nieuwe landen te helpen.

Daarnaast moet de EU haar besluitvorming veranderen. Een Unie met 35 landen én veto’s voor alle hoofdsteden kan tot verlamming van de EU leiden. Beslissen met gewogen meerderheden ligt voor de hand, maar Michel wil niet alle veto’s opgeven. ‘Dit wordt een harde noot om te kraken maar we kunnen het debat niet uit de weg gaan.’