EU-parlement wil in 2021 eind aan halfjaarlijks klok verzetten

Hoe zat het ook alweer met de discussie omtrent de zomer- en wintertijd?

Het schakelen tussen de zomer- en de wintertijd is vanaf eind jaren negentig geleidelijk ingevoerd om economische redenen. Volgens Commissievoorzitter Juncker is dit soort Brusselse betutteling anno 2018 niet langer gewenst. Bovendien leeft het onderwerp enorm onder het volk: 4,6 miljoen EU-burgers vulden een enquête in over het onderwerp, de succesvolste raadpleging in de Europese geschiedenis. Maar pas als de lidstaten en het parlement het eens zijn, verandert er mogelijk iets aan de tijdwisseling.