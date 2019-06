EU-overleg over Brusselse banencarrousel mislukt, eind juni nieuwe top

Minister-president Mark Rutte en Bondskanselier van Duitsland Angela Merkel tijdens de Europese Top in Brussel. Beeld ANP

‘We zijn helemaal niets verder gekomen. Er zijn geen lichtpuntjes’, zei premier Rutte na afloop van het overleg met zijn collega’s. EU-president Tusk beaamde dat er voor geen enkele kandidaat een meerderheid was. Huidig Commissievoorzitter Juncker zag ook een ‘vrolijke kant’ aan de impasse’: ‘Ik constateer met enig plezier dat ik niet zo makkelijk te vervangen ben.’

Tijdens hun diner donderdagavond bespraken de leiders de verdeling van de vijf vrijkomende EU-topbanen. Naast een nieuwe Commissievoorzitter gaat het om een nieuwe voorzitter van de ECB, van het Europees Parlement, een nieuwe EU-buitenlandchef en EU-president. Het pakket moet evenwichtig zijn tussen de politieke partijen, grote en kleine lidstaten en mannen en vrouwen. Tevoren was al duidelijk dat een totaalakkoord onwaarschijnlijk was.

‘Paus kiezen is makkelijker’

Bondskanselier Merkel wees bij aankomst in Brussel op ‘een reeks problemen’ die nog op tafel lagen rond de benoemingen. ‘Het kan zijn dat we er vandaag niet uitkomen. Dat is niet zo’n ramp, we hebben nog wel een paar dagen.’ De Ierse premier Varadkar grapte dat ‘het makkelijker is om de paus te verkiezen dan deze banen te vervullen’.

Het overleg bleek echter nog zwaarder dan verwacht. Geen van de drie Spitzenkandidaten voor het Commissievoorzitterschap – de Duitse christendemocraat Weber, de Nederlandse PvdA’er Timmermans en de Deense liberaal Vestager – maakt kans op de vereiste absolute meerderheid van de leiders en in het parlement. Ook pogingen om de andere topbanen in te vullen, liepen op niets uit.

Rutte tilde niet al te zwaar aan de mislukte poging. ‘Dit hoort erbij, je weet nooit hoe het zich verder ontwikkelt’, aldus Rutte. Merkel zei eerder vóór 2 juli een akkoord te willen bereiken, die dag moet het parlement zijn nieuwe voorzitter kiezen. Of de extra top op 30 juni wel een doorbraak oplevert, is onzeker.

De komende weken zullen de leiders onderling verder overleggen en Tusk houdt nauw contact met het parlement dat de Commissievoorzitter moet goedkeuren. Ook ontmoeten de meest betrokken regeringsleiders – Merkel, Rutte, de Franse president Macron, de Spaanse premier Sánchez en Tusk – elkaar eind juni in Japan voor de vergadering van de G20-landen.

Andere kandidaten

Rutte wees erop dat mogelijk naar andere kandidaten gezocht wordt. Dat is een hard gelag voor met name Weber, die als Spitzenkandidat van de grootste partij (de Europese Volkspartij) de beste papieren in handen leek te hebben voor het Commissievoorzitterschap. Zijn landgenoot Merkel benadrukte dat de voorkeur van het Europees Parlement gerespecteerd moet worden. Een voordracht van de leiders die niet daaraan voldoet is voor haar ‘niet acceptabel’. Merkel weet dat Weber momenteel allerminst kan rekenen op de vereiste steun in het parlement. Ook onder de leiders zijn er verschillende – onder wie Macron – die Weber absoluut niet als Commissievoorzitter willen.

Betrokkenen verwachten dat de EVP op zoek gaat naar een andere christendemocratische kandidaat om zo toch het begeerde Commissievoorzitterschap (dat wordt gezien als de belangrijkste baan in Brussel) binnen te halen. De namen van Wereldbankdirecteur Georgieva en IMF-baas Lagarde gaan rond. Problematisch is dat de christendemocraten het systeem van de Spitzenkandidaten – een van de lijsttrekkers van de Europese partijen wordt Commissievoorzitter – moet laten vallen, een noviteit waar ze hard voor hebben gestreden.

De leiders werden het donderdag evenmin eens over plannen om de EU in 2050 klimaatneutraal (vrijwel geen CO2-uitstoot) te maken. Polen, Hongarije, Estland en Tsjechië lagen dwars. De andere 24 lidstaten committeren zich wel aan dat streven. Milieuorganisaties en groene partijen noemen het een schandaal dat de EU – groot criticaster van de VS, dat zich van klimaatafspraken afkeert – zelf niet tot eenheid in staat is.