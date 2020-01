EU ‘niet pessimistisch, niet optimistisch, maar vastberaden’ na Brexit

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement en EU-president Charles Michel. Beeld AP

‘Onze ervaring leert dat kracht niet ligt in splendid isolation maar in onze unieke Unie’, zei Von der Leyen met een sneer naar de Brexit. ‘Eenheid maakt kracht.’ Ze benadrukte dat in 1973, toen het Verenigd Koninkrijk tot de EU toetrad, er zes lidstaten waren. Na de Brexit zijn er 27 lidstaten, goed voor 440 miljoen burgers en samen de sterkste economie van de wereld. Die zijn vastberaden en vol vertrouwen samen te blijven werken, aldus Von der Leyen.

‘We zijn niet pessimistisch, niet optimistisch maar vastberaden’, citeerde ze EU-grondlegger Jean Monnet. ‘Het is het verhaal van oude vrienden die zoeken naar een nieuw begin.’

Michel, Von der Leyen en Sassoli zeiden de best mogelijke handelsrelatie te willen met het Verenigd Koninkrijk. EU-president Michel plaatste direct een waarschuwing: ‘Hoe meer het Verenigd Koninkrijk afwijkt van de Europese regels, hoe minder toegang het krijgt tot de interne markt.’ Ook Von der Leyen liet er geen twijfel over bestaan: ‘Het wordt nooit zo goed als EU-lidmaatschap.’

Geen ‘Singapore in de Noordzee’

Maandag presenteert EU-onderhandelaar Michel Barnier het openingsbod van de EU voor een toekomstig handelsakkoord. Hij zal een breed akkoord aanbieden, met zo vrij mogelijke handel in goederen en diensten. Ook wordt er gezocht naar een hechte samenwerking bij terreur- en misdaadbestrijding en mogelijke voortgaande deelname van het Verenigd Koninkrijk aan Europese programma’s (studentenuitwisseling, Galileo-satellieten, onderzoek).

De EU wil tegelijk concurrentievervalsing door Britse bedrijven voorkomen. Als Londen besluit de Europese arbeids- en milieunormen en nationale belastingen te verlagen, zal de EU Britse goederen duurder maken met importheffingen. De Unie wil geen ‘Singapore in de Noordzee’. Sowieso komen er douanecontroles die de Britse export zullen hinderen.

Het nieuwe handelsverdrag moet op 1 januari 2021 geratificeerd zijn en ingaan. Volgens velen in Brussel is dat nauwelijks haalbaar in elf maanden, maar Londen wil de afgesproken overgangsperiode tot eind dit jaar niet verlengen. Gedurende de overgangsperiode blijft alles tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde, behalve dat er geen Britse politici meer in Brussel aan tafel zitten. Het geeft tijd om het handelsverdrag te sluiten. Zonder akkoord vallen de EU en het Verenigd Koninkrijk terug op de minimale internationale handelsregels. Dat zou een grote klap zijn voor de Britse economie: ruim 40 procent van de Britse export is bestemd voor de Europese markt.