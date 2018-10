EU na twee jaar onderhandelen eindelijk akkoord met btw-verlaging e-boeken

Een vrouw leest een boek op een e-reader. Foto Joost van den Broek

Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën lieten de Tweede Kamer eerder weten de btw-verlaging direct op te pakken zodra de EU akkoord zou gaan. Nu zitten e-uitgaven nog in het hoge btw-tarief (in Nederland 21 procent) terwijl hun papieren pendant in het lagere (in sommige lidstaten zelfs een nultarief) vallen. In Nederland is het lage tarief nu 6 procent maar dat gaat omhoog naar 9 procent.

20 miljoen euro

Omdat het Europees Parlement al eerder instemde, kan het akkoord tussen de EU-landen nu snel in een wettelijke tekst worden omgezet. Daarna is het aan de lidstaten of ze er gebruik van willen maken. Hoekstra en Snel willen dat maar er moet nog wel een dekking worden gezocht voor de circa 20 miljoen euro aan btw-inkomsten die de schatkist daardoor misloopt.

Lidstaten en uitgevers pleiten al jaren voor een lagere btw op e-publicaties. Dat e-boeken en andere elektronische uitgaven onder het hoge tarief vielen, werd gezien als een restant van de belastingwetgeving uit de vorige eeuw. De EU heeft de digitalisering van de economieën verheven tot speerpunt, dus de btw-anomalie moest verdwijnen.

Btw-fraude

De btw-verlaging werd echter lange tijd gegijzeld door een meningsverschil over hoe btw-fraude aan te pakken. Vooral Tsjechië lag dwars. Na twee jaar onderhandelen, is de weerstand nu toch weggewerkt. EU-voorzitter Oostenrijk zei ‘zeer gelukkig’ te zijn met het akkoord, dat overigens goeddeels door de vorige EU-voorzitterschappen was voorbereid.