EU mag lidstaten als Polen en Hongarije korten op subsidies als ze de rechtsstaat systematisch ondermijnen

Protest van Poolse rechters en demonstranten afgelopen januari in Krakau. Polen en Hongarije liggen al jaren overhoop met de EU over de kneveling van de onafhankelijke rechterlijke macht. Beeld NurPhoto via Getty Images

Polen en Hongarije hadden het Hof om vernietiging van de toets gevraagd, maar vingen bot. Het Hof veegde alle tegenwerpingen van de twee landen van tafel, zoals de advocaat-generaal van het Hof eerder had geadviseerd. Het vonnis is definitief, Polen en Hongarije kunnen geen beroep aantekenen.

De rechters stelden niet alleen dat het nieuwe kortingsmechanisme rechtmatig is, maar haalden scherp uit naar het gedrag van Warschau en Boedapest. De rechtsstaat en solidariteit zijn gedeelde waarden waarop de Unie is gegrondvest, aldus de rechters. Lidstaten kunnen die waarden niet overboord kiepen zodra ze eenmaal EU-lid zijn om vervolgens wel van de subsidiestroom te blijven profiteren.

Het gaat om een volgens betrokkenen baanbrekend arrest. Tot nu kon alleen bij bewezen fraude – na een lange rechtszaak bij het Europees Hof – EU-geld worden teruggevorderd. Dat liet misbruik van EU-gelden door vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en lakse of geen vervolging door politiek aangestuurde rechtbanken vaak onbestraft. Het nieuwe rechtsstaatsmechanisme brengt daar nu verandering in.

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie onmiddellijk de geldkraan naar Polen en Hongarije dichtdraait. Deze twee landen liggen al jaren overhoop met de EU over de kneveling van de onafhankelijke rechterlijke macht en de vrije media. Polen kan komende jaren rekenen op 140 miljard euro uit de EU-fondsen, Hongarije op 40 miljard euro.

De Hongaarse premier Viktor Orbán (R) en de Poolse premier Mateusz Morawiecki (L) praten tijdens een ontmoeting in Boedapest op 3 januari 2018. Beeld Getty Images

D66-europarlementariër In 't Veld wil dat de Commissie vandaag al een brief naar de Poolse premier Morawiecki en zijn Hongaarse collega Orbán stuurt met de boodschap: ‘We gaan jullie korten.’ Volgens haar PvdA-collega Reuten is ‘de tijd van pappen en nathouden voorbij’. GroenLinks-europarlementariër Strik wil dat de Commissie ‘onder curatele wordt gesteld’ als ze niet direct in actie komt.

Voorwaarden

De Commissie heeft echter zeker nog negen maanden nodig eer een eerste kortingsvoorstel aan de lidstaten wordt voorgelegd. Dat komt door de voorwaarden waaraan de rechtsstaattoets is onderworpen. Het zijn de lidstaten die uiteindelijk beslissen of er daadwerkelijk gekort wordt.

De Commissie is afgelopen najaar wel al met de voorbereiding van een strafkorting begonnen. Warschau en Boedapest kregen beide in november een brief met vermeende misstanden: politiek benoemde rechters; gebrek aan financiën en personeel voor rechtbanken; bestraffing, overplaatsing en ontslag van kritische rechters, vriendjespolitiek bij met EU-geld gefinancierde projecten; gebrek aan openheid bij besluitvorming. Polen en Hongarije antwoordden in januari met lijvige brieven in het Pools en Hongaars.

De rechtsstaattoets – officieel: het conditionaliteitsmechanisme – werd in juli 2020 door de regeringsleiders in de steigers gezet. Dat gebeurde tijdens een marathontop van vijf dagen in Brussel, waarbij een nieuwe Europese meerjarenbegroting en een Europees Herstelfonds (tegen de coronarecessie) werden vastgesteld. Alles bij elkaar ging het om 1800 miljard euro, een extra reden voor de leiders om een rechtsstaattoets te introduceren. Om de Poolse en Hongaarse premiers mee te krijgen – bij EU-toppen is unanimiteit vereist – werden de voorwaarden voor de toets niet al te scherp geformuleerd.

Het Europees Parlement nam daar geen genoegen mee en dwong een stevigere toets af. Daarop stapten Polen en Hongarije naar het Europees Hof om vernietiging ervan te vragen. Volgens beide landen ging de EU haar boekje te buiten met de nieuwe mogelijkheid voor strafkortingen. De bestaande procedures zouden afdoende zijn.

Het Hof maakt korte metten met dit verweer. Wel benadrukte de rechters dat een korting alleen is gerechtvaardigd als de ondermijning van de rechtsstaat de Europese begroting schaadt. De nieuwe toets mag niet worden gebruikt om misstanden recht te zetten als die geen financieel belang van de EU raken.