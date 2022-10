EU maakt inzet klimaattop bekend: hulp voor getroffen landen is bespreekbaar

Overstromingen in Pakistan. Beeld ANP / EPA

De vraag wie er moet opdraaien voor de schade die de klimaatcrisis nu al aanricht is de laatste tijd steeds pregnanter geworden. De recente overstromingen in Pakistan, waarbij een kwart van het land onder water kwam te staan, onderstreepten de noodzaak tot een oplossing. Rijke ontwikkelingslanden zijn het meest schuldig aan de opwarming, maar het zijn voornamelijk armere landen die met de gevolgen te maken krijgen.

Die landen pleiten daarom steeds luider voor compensatie van honderden miljarden van Noord naar Zuid. Met dat geld zouden zij zich kunnen weren tegen klimaatverandering en de schade door klimaatrampen kunnen beperken. Rijke landen hebben weinig zin om die gepeperde rekening op te pakken.

In een gezamenlijke verklaring zetten de ministers van Klimaat van de EU de deur naar zulke betalingen voor verlies en schade nu toch op een kier. Specifiek noemt de verklaring het Global Shield-initiatief dat de G7 eerder dit jaar presenteerde. Dat is een verzekeringsvehikel voor getroffen landen, en niet een schadefonds zoals veel ontwikkelingslanden graag zouden willen.

Oplossing

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie wil nog niets zeggen over hoe een oplossing er uiteindelijk uit zou moeten zien. ‘Begin nu eerst door gewoon te erkennen dat er sprake is van schade en verlies.’ Volgens Jetten moet de EU deze draai wel maken als ze andere landen mee wil krijgen in de strijd tegen klimaatverandering. Hij vreest dat anders ‘een groot deel van de Global South gewoon überhaupt niet met de EU om de tafel wil gaan zitten’.

De Europese ministers waren het er ook over eens dat het officiële doel van 55 procent minder uitstoot in 2030 omhoog kan en moet. Door de oorlog in Oekraïne neemt de EU al versneld maatregelen om minder fossiele brandstoffen uit Rusland te gebruiken. Maar hoeveel hoger de ambitie wordt is voorlopig onduidelijk.

De ministers willen graag nog voor de top in het Egyptische Sharm el-Sheikh overeenstemming bereiken met het Europees Parlement over drie wetsvoorstellen. De voorstellen gaan over het verbieden van de verkoop van fossiele brandstofauto’s vanaf 2035, het uitbreiden van natuurgebieden, zoals veen, die CO2 opslaan, en over het stellen van nationale emissiedoelen.

Of dat gaat lukken is onduidelijk, en de ministers wilden daar nog niet op vooruitlopen door het doel van 55 procent reductie nu al te verhogen. Jetten blijft niettemin hopen dat ‘het gaat lukken voor of tijdens de top’ en wijst op ‘steeds meer positieve signalen’ dat de onderhandelaars vorderingen boeken. Hij ziet ook ‘brede steun’ voor ambitieuzere doelen.