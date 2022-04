EU leverde Rusland nog wapens via maas in wet, grootste deel Russisch arsenaal komt wel van eigen bodem

Russische en Belarussische militairen stappen in een legerhelikopter nabij de Belarussische grens met Polen, november 2021. Rusland importeerde de afgelopen jaren wapentuig uit tien EU-landen. Beeld AP

Tien EU-landen leverden na 2014 nog wapens aan Rusland via maas in de wet

Tien EU-landen hebben na de annexatie van de Krim nog wapens geleverd aan Rusland, terwijl daarop een verbod was ingesteld. Van 2015 tot en met 2021 verdienden de lidstaten 346 miljoen euro aan wapenhandel met de Russen, blijkt uit openbare gegevens.

De leveringen waren mogelijk door een maas in de wet. Het handelsembargo werd ingesteld per 1 augustus 2014, nadat toenmalig premier Dmitri Medvedev de Krim tot Russisch grondgebied had uitgeroepen. Coarm, een werkgroep van de Europese Unie die dit soort gegevens bijhoudt, zegt dat er een uitzondering gold voor contracten die voor het verbod waren afgesloten. Na 2014 is de wapenexport fors verminderd.

Frankrijk was met 152 miljoen euro de grootste leverancier. Volgens het Franse onderzoeksplatform Disclose ging het om bommen en torpedo’s, maar ook om warmtecamera’s. Duitsland (121,8 miljoen) en Italië (22,5 miljoen) volgen. Duitsland leverde onder meer boten en geweren, Italië voertuigen. Nederland komt op de lijst niet voor.

Rusland is zelf grootleverancier, vooral voor India en China

Hoewel het aannemelijk is dat de door Europa geleverde wapens nu worden gebruikt in Oekraïne, produceert Rusland het meeste zelf. Met een export ter waarde van naar schatting 15 miljard euro per jaar sinds 2015 is het, op de VS na, de grootste wapenleverancier ter wereld. Dat bedrag werd grotendeels betaald voor vliegtuigen, maar ook voor motoren, raketten, voertuigen en luchtafweergeschut.

Bijna eenderde van de Russische uitvoer had van 2015 tot en met 2020 als bestemming India. Dit blijkt uit onderzoek van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri. Daarna volgt China als een-na-grootste importeur van Russisch militair materieel. Beide Aziatische grootmachten hebben zich onthouden van stemming over de veroordeling van de invasie in Oekraïne in de VN-Veiligheidsraad.