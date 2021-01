EU-leiders willen meer snelheid bij vaccineren, mogelijk 750 miljoen extra naar productie

De 84-jarige Lidia Navarro uit Spanje krijgt het BioNTech-Pfizer-vaccin. Beeld Getty Images

De extra EU-videotop vindt nog deze maand plaats, zei EU-president Michel dinsdagavond in Lissabon bij de aftrap van het Portugese EU-voorzitterschap. De Portugese premier Costa benadrukte dat het min of meer tegelijkertijd vaccineren van heel Europa (en de rest van de wereld) een ‘ongekende uitdaging’ is. ‘Dat is niet mogelijk in één dag of een paar weken. Daar zijn we maanden mee bezig.’

Tijdens de topontmoeting van de ­regeringsleiders zal de snelheid van de vaccinatieprogramma’s het hoofdpunt zijn. Vrijwel alle premiers kampen thuis met kritiek op de vaccinatiestrategie, zorg is een nationale bevoegdheid. Betrokken EU-ambtenaren stellen dat de lidstaten bereid zijn 750 miljoen in te zetten om de productie van de vaccins op te voeren om meer inentingen mogelijk te maken.

Deze week zal het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar verwachting een tweede vaccin, dat van Moderna, goedkeuren. De EU-landen hebben al 160 miljoen doses van dit vaccin besteld. Van het reeds goedgekeurde BioNTech-Pfizer-vaccin zijn 300 miljoen doses besteld, de EU onderhandelt nu over nog eens 100 miljoen doses van dit vaccin.

In totaal kunnen de lidstaten rekenen op bijna 2 miljard vaccindoses van zes verschillende fabrikanten. Als die vaccins allemaal goedgekeurd worden, is dat meer dan voldoende om alle Europeanen in te enten. Michel en de Europese Commissie zijn dan ook niet te spreken over de kritiek in sommige lidstaten dat Brussel te traag en te ­weinig vaccins zou hebben besteld.

EU-ambtenaren wijzen erop dat de bestellingen gezamenlijk zijn gedaan door de lidstaten. Er is voor zes verschillende fabrikanten gekozen omdat onduidelijk is of alle vaccins ook effectief zijn. Overigens stonden verschillende EU-landen huiverig tegen de vaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna omdat die op een nieuwe techniek gebaseerd zijn.

De ambtenaren stellen dat nogal wat landen, waaronder Nederland, momenteel over meer vaccins beschikken dan ze gebruiken, omdat de logistieke planning van het vaccineren de nodige voeten in de aarde heeft. Het opvoeren van de productiecapaciteit van de fabrikanten lost dat probleem niet op.