EU-leiders buigen zich vandaag over de energieprijzen: ‘Het wordt een heel hard debat’

De Amerikaanse president Joe Biden haalde gisteren tijdens zijn bezoek aan Brussel. Beeld AP

Dag Marc, is de rust wedergekeerd na het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Brussel gisteren?

‘Amerikanen zijn altijd grondig bij de beveiliging van hun president. Met de komst van Biden, die donderdag eerst bij de Navo en daarna bij de EU-top aanschoof, werden de normale veiligheidsmaatregelen bij dit soort toppen, behoorlijk aangescherpt. Toen de president woensdagavond aankwam, werd het luchtruim al voor een uur afgesloten. Van de Amerikaanse ambassade naar het Navo-gebouw en naar het EU-gebouw waren de wegen vrijgemaakt: geparkeerde auto’s, fietsen en elektrische steps waren weggehaald. Helikopters cirkelden de hele dag boven de stad.

‘Vandaag is dat weer over. Voor een EU-top wordt wel een veiligheidscirkel getrokken rondom het Europagebouw waarin de vergadering plaatsvindt. Alleen met pasjes kom je daar binnen. Verkeer en metrovervoer is binnen die cirkel niet mogelijk.’

De 27 regeringsleiders van de Europese Unie komen vandaag opnieuw bijeen. Wat staat er op hun vergaderagenda?

‘Ze praten bovenal over de hoge energieprijzen. Op de agenda staat verder nog een blokje veiligheid en defensie. De leiders zullen de Europese Commissie vragen om een overzicht van de tekorten van defensieinvesteringen. Daarna komen nog wat economische issues aan bod, zoals de vraag hoe de interne markt in deze barre tijden gaande gehouden moet worden. Ook voedselzekerheid wordt langzamerhand een punt.

Wat verwacht je van het debat over de energieprijzen?

‘Dat debat wordt heel pittig. Er zijn simpelweg geen eenvoudige oplossingen om de prijs van gas en elektra te verlagen. In de ontwerpconclusies, die vanmorgen op tafel liggen, proberen de leiders de kool en de geit te sparen. Gas en elektra moeten betaalbaar blijven; de integriteit van de interne markt moet worden bewaard; er mag niet te veel gemorreld worden aan het prijsmechanisme; het moet ook allemaal groen worden; de energiezekerheid mag niet in gevaar komen én het mag niet te veel geld kosten.’

De speelruimte is dus klein. Hoe ver staan de spelers uit elkaar?

‘Alle leiders vinden die hoge prijzen voor gas en elektra een ramp. Maar de vraag wat eraan te doen, leidt tot grote verdeeldheid. De meningen lopen niet alleen uiteen, ze zijn ook zeer sterk.

‘In de discussie komen twee dingen bij elkaar. Aan de ene kant zijn de energieprijzen al hoog. Vooral de zuidelijke landen willen een prijsplafond en een andere manier om de prijs van elektra te berekenen. De noordelijke landen voelen daar niets voor.

‘Daarnaast staan die prijzen nog verder onder druk. Sommige landen, zoals de Baltische staten en Polen, willen volledig stoppen met de import van Russische gas, olie en kolen. Dat zou de prijs nog verder opdrijven. Bulgarije, Oostenrijk, Roemenië en Duitsland zitten daar helemaal niet op te wachten. Die zijn in sterke mate afhankelijk van gas uit Rusland. Premier Rutte waarschuwt ook voor overhaaste stappen.

‘Uiteindelijk moeten alle 27 leiders zich kunnen vinden in de slotconclusies. Ze moeten allemaal thuis kunnen komen met de boodschap: "Kijk eens, ik heb wat voor elkaar gekregen”. Die unanimiteit verkrijgen, is geen eenvoudige zaak.’

Ligt de gezamenlijke inkoop van gas nog op tafel als optie?

‘De leiders zullen zich vermoedelijk uitspreken over de gezamenlijke inkoop op vrijwillige basis. Je hoeft dus niet mee te doen. Als de EU-landen gezamenlijk afspraken maken met andere gasleveranciers dan Rusland, kunnen ze als grote vrager lagere prijzen bedingen. Het lijkt op het vaccinmodel uit de coronacrisis. Daarbij voerde de Commissie de onderhandelingen met de vaccinmakers. Elk land besloot vervolgens zelf hoeveel vaccins het wilde afnemen.’

Kunnen we in Nederland de komende tijd concreet iets merken van wat er vrijdag besproken wordt?

‘Niet van de ene op andere dag. Als de EU afspraken gaat maken over de inkoop van gas, zal het effect ervan – lagere prijzen – op z’n vroegst over maanden zichtbaar zijn. Andere opties – een plafond voor de consumentenprijs voor gas of een andere manier om de elektraprijs vast te stellen – stonden niet in de ontwerpconclusies. Ik verwacht niet dat die opties alsnog uit de vergadering zullen komen. Maar je weet het niet zeker: het wordt een heel hard debat.’