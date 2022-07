EU-landen zijn het eens: 15 procent besparing van gas verplicht in geval van nood, maar niet voor iedereen

De Duitse minister van Economie en Klimaat Robert Habeck, de Nederlandse energieminister Rob Jetten en de Tsjechische minister voor Industrie en Handel Josef Sikela. Links op de rug gezien staat de Spaanse minister voor de Ecologische Transitie Teresa Ribera Rodriguez. Beeld AP

Het akkoord van de energieministers is een afzwakking van het voorstel dat de Europese Commissie vorige week presenteerde. Die achtte het noodzakelijk dat álle EU-landen konden worden verplicht om hun verbruik met 15 procent te verlagen. Anders komt Europa de komende winter niet door zonder grote economische schade als Rusland de gastoevoer afsluit, vreest de Commissie.

Verschillende EU-landen hebben een uitzonderingspositie weten af te dwingen. Zo hoeven Spanje en Portugal geen 15 procent te besparen in het geval dat de afspraken bindend worden, omdat ze weinig Russisch gas gebruiken en slecht verbonden zijn met het Europese gasnetwerk. Als zij veel besparen heeft de rest van Europa daar weinig aan, omdat ze hun overtollige gas toch niet zomaar aan andere landen kunnen leveren, is hun idee. De eilanden Malta, Cyprus en Ierland, die niet zijn verbonden met het Europese gasnetwerk, zijn om dezelfde reden uitgezonderd, evenals landen die zwaar afhankelijk zijn van gas voor hun elektriciteitsproductie.

Verder telt gas dat wordt gebruikt voor essentiële industrieën, zoals staalproductie, niet mee. Door al deze uitzonderingen vragen sommige EU-diplomaten zich af of het besparingsplan nog afdoende is in het geval dat Rusland stopt met gas leveren, meldt Reuters. Alleen Hongarije stemde tegen het plan, aldus het persbureau.

Stukje bij beetje teruggeschroefd

Voordat Rusland Oekraïne binnenviel, leverde het land ongeveer 40 procent van het aardgas dat Europa verbruikte. In reactie op Westerse sancties heeft Rusland deze toevoer stukje bij beetje teruggeschroefd. Zo krijgen Polen, Finland en Nederland al niets meer. Gazprom knijpt de toevoer naar grootverbruiker Duitsland steeds verder af onder het mom van onderhoudswerkzaamheden: vanaf woensdag stroomt nog maar eenvijfde van de capaciteit door Nord Stream 1. De EU acht het reëel dat Rusland binnenkort helemaal stopt met gas leveren.

Een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Beeld Vincent Jannink / ANP

Europa is daarom koortsachtig op zoek gegaan naar andere gasbronnen, zoals vloeibaar aardgas (lng), dat per schip kan worden vervoerd. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben kolencentrales weer aangezet. Met publiekscampagnes roepen overheden burgers op energie te besparen door bijvoorbeeld korter te douchen of de airco zachter te zetten.

Bovendien proberen lidstaten hun gasvoorraden te vullen met Russisch gas zolang het nog stroomt; het doel is aan het einde van deze zomer 80 procent van de capaciteit te hebben gevuld. Ook als er deze winter geen tekorten ontstaan, moeten Nederlandse huishoudens en bedrijven rekening houden met hoge gasprijzen, zei minister Rob Jetten van Klimaat vorige week.