EU-landen verlagen ambitieniveau om nog net op symbolische 24 februari sancties te presenteren

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bracht vorige week een bezoek aan Brussel, waar hij onder meer sprak met EU-president Ursula von der Leyen (links) en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (rechts). Beeld ANP / EPA

Er was de EU veel aan gelegen om op of zelfs voor vrijdag een concreet teken van steun aan Oekraïne te sturen, precies een jaar nadat Russische troepen massaal de grens overstaken. Maandag zei EU-buitenlandchef Josep Borrell al dat er ‘in de komende uren’ een akkoord zou zijn over het tiende sanctiepakket. Zo niet, dan ‘in ieder geval voor de 24ste’. Toch kon het Zweedse voorzitterschap van de Europese Raad pas om tien uur vrijdagavond witte rook afgeven.

Het tiende sanctiepakket omvat strengere exportbeperkingen voor goederen die voor zowel civiele als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, maatregelen tegen Russische desinformatie, en sancties tegen individuen en organisaties die de oorlog steunen, bijvoorbeeld door propaganda te verspreiden of drones te leveren aan Rusland. Persbureau AFP schrijft op basis van diplomatieke bronnen dat er 120 namen op de lijst staan. Daarnaast zouden de activa van drie Russische banken worden bevroren. In totaal zou met het pakket een einde komen aan handel tussen de EU en Rusland ter waarde van 11 miljard euro.

Sancties ontwijken

Maar die opsomming van maatregelen verhult dat in de tijd tussen Borrells uitspraken maandag en het akkoord vrijdagavond veel voorgenomen sancties zijn weggevallen of afgezwakt, zo schrijft nieuwssite Politico op basis van gesprekken met betrokken diplomaten. De Baltische staten en Polen wilden het bijvoorbeeld mogelijk maken om niet alleen rijke Russen op de sanctielijst te zetten, maar ook hun familieleden en andere leden van hun gevolg. Nu kunnen Russische oligarchen sancties ontwijken door zaken via hun kinderen of assistenten te laten lopen.

Met de wijziging zouden ineens duizenden mensen in aanmerking komen voor beperkende maatregelen. Een veelvoud van de 1.400 mensen die momenteel op de Europese sanctielijst staan. Het voorstel stuitte echter op verzet van Hongarije, dat al langer vraagtekens stelt bij het aantal personen op de lijst. In juni vorig jaar slaagden de Hongaren er bijvoorbeeld in om de Europese sancties tegen patriarch Kirill, leider van de Russisch-Orthodoxe kerk, op te heffen. Ook nu zou Hongarije weer hebben geprobeerd om vier individuen van de sanctielijst af te krijgen. Het is onduidelijk of dat is gelukt, maar het voorstel van Polen en de Baltische staten heeft het in ieder geval niet gehaald.

Ook leggen de lidstaten geen sancties op aan de Russische nucleaire industrie. Oekraïne pleitte ervoor om dat te doen, als reactie op de Russische opschorting van kernwapenverdrag New Start. Het idee kreeg steun van Litouwen, maar stuitte eveneens op een Hongaars veto. Hongarije is afhankelijk van Rusland om zijn kerncentrales draaiende te houden.

Een voorstel van de Europese Commissie om Russische tegoeden in de EU in kaart te brengen, op straffe van stevige boetes voor organisaties en individuen die daar niet aan meewerken, stuitte op breder verzet. Dertien lidstaten zouden protest hebben aangetekend omdat het plan juridisch ingewikkeld in elkaar zit, en de paar dagen die nog resteerden tot de 24ste niet genoeg zouden zijn voor verduidelijking. Het voorstel is daarom doorgeschoven.

‘Zwak en zinloos’

Het laatste struikelblok vormden beperkingen op de import van synthetisch rubber uit Rusland. Een aantal lidstaten, waaronder Polen, wilden die invoer compleet verbieden. Maar om landen die van die handel afhankelijk zijn tegemoet te komen, stelde de Commissie een quotum voor van 560 duizend ton. In het afgelopen decennium is het handelsvolume altijd daaronder gebleven. Polen vond de aanpassing daarom een teken van zwakte, en de maatregel zinloos.

Door het Poolse verzet slaagden de lidstaten er niet in om voor 24 februari overeenstemming te bereiken. Het leidde tot de vreemde situatie dat het land dat in het afgelopen jaar voorop heeft gelopen in de steun voor Oekraïne, nu een belangrijk teken van solidariteit blokkeerde. Polen vond het sanctiepakket echter niet ambitieus genoeg. Nadat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vrijdag hun eigen sancties aankondigden, nam de druk op de EU om hetzelfde te doen toe. Kort voor het einde van de dag gaven de Polen hun bezwaren op en lag er alsnog een akkoord.