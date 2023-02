EU-landen verenigen onder oplopende asieldruk

Premier Mark Rutte spreekt met de pers tijdens het migratiedebat in Brussel. Beeld REUTERS

De EU-top over migratie moest premier Mark Rutte en zijn VVD een electoraal cadeautje opleveren voor de Statenverkiezingen in maart: een akkoord dat leidt tot een ‘substantiële’ daling van het aantal asielverzoeken in Nederland. Hard nodig ook voor het voortbestaan van de regeringscoalitie. Maar geeft de ‘actieagenda’ die de premier en zijn EU-collega’s vrijdagochtend net voor het ochtendgloren afkaarten, daadwerkelijk lucht aan Ter Apel en andere opvangcentra?

Rutte toonde zich optimistisch. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen eraan bijdragen om de asielstroom naar beneden te krijgen’, zei hij na afloop van de speciale top, die mede op zijn dringende verzoek was georganiseerd. ‘We moeten alle knoppen indrukken.’

Het ‘operationele pakket’ waaraan de leiders hun zegen gaven – na uren gesteggel, volgens veel leiders door slecht voorzitterschap van Charles Michel – oogt in elk geval indrukwekkend. De Europese buitengrenzen zullen beter worden bewaakt, asielprocedures moeten sneller, kansloze asielzoekers dienen daadwerkelijk te worden teruggestuurd, landen van herkomst worden onder druk gezet hun uitgeprocedeerde onderdanen terug te nemen en de lucratieve bedrijvigheid van mensensmokkelaars gaat op de helling. Het probleem van deze lijst: ze is niet nieuw.

Al op de migratietop in Valletta (2015) beloofde de EU alle middelen in te zetten om Afrikaanse en Aziatische landen te dwingen hun burgers terug te nemen. Het intrekken van handelsvoordelen en ontwikkelingshulp, de beëindiging van visumvrij reizen en studentenuitwisseling: alles was geoorloofd. Maar toenmalig EU-Buitenlandchef Federica Mogherini weigerde ermee op pad te gaan, ze wilde geen ruzie met haar Afrikaanse collega’s. De lidstaten wensten evenmin hun relaties met bevriende naties (al dan niet voormalige koloniën) op het spel te zetten.

De versnelde asielafhandeling aan de Europese buitengrenzen – met mooie namen als ‘hotspots’ en ‘ontschepingsplatforms’ – zijn de ambtelijke conceptie nooit ontgroeid. De mensensmokkelaars doen dan ook nog immer goede zaken. Vorig jaar kwamen meer migranten illegaal de EU binnen dan in het ‘asiel-rampjaar’ 2016. Een recordaantal van bijna 1 miljoen mensen vroeg asiel aan in een van de lidstaten.

Smokkelroutes

De actieagenda van de leiders bevat ook nieuwe voorstellen. Het sneller verzamelen en analyseren van informatie over asielstromen om de steeds veranderende smokkelroutes tijdig te dichten. Gezamenlijke EU-lijsten van veilige landen om de terugkeer van migranten te vergemakkelijken. Het erkennen van elkaars uitzettingsbevelen om ‘asielshoppen’ tegen te gaan. En experimenten met legale seizoensarbeid, om illegale migratie de wind uit de zeilen te nemen. Allemaal zaken waar Nederland in de aanloop van de EU-top om vroeg. ‘Rutte heeft een hoop binnengehaald’, concludeerde een betrokken EU-ambtenaar vrijdag.

De leiders roepen de Commissie zelfs op om EU-geld in te zetten voor grensbewaking en -bescherming, lees: hekken, wachttorens, camera’s en drones. Tot nog toe was dat een taboe in Brussel. Volgens de Luxemburgse premier Xavier Bettel moet Europa staan voor het neerhalen van muren. De Portugese premier António Costa wees erop dat als de Middellandse Zee een migrant niet tegenhoudt, een hek helemaal zinloos is. Maar de druk van veel andere leiders woog zwaarder.

Het optimisme van Rutte mag dus niet verbazen. Temeer daar hij voor elkaar kreeg dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie zich volgende maand buigen over naleving van de Dublin-afspraak, die houdt in dat het land waar de migrant arriveert (meestal Italië, Griekenland en Spanje) de asielprocedure afhandelt. Van groot belang voor Rutte: ruim de helft van de asielzoekers in Nederland komt momenteel via een ander EU-land.

Wantrouwen

Maar de echte opsteker voor de premier was dat de leiders voor het eerst sinds 2016 op normale toon met elkaar spraken over migratie. De ‘sfeer van onderlinge haat en wantrouwen’ die volgens EU-ambtenaren het migratiedebat tussen de lidstaten jarenlang kenmerkte, maakte in de nacht van donderdag op vrijdag plaats voor begrip voor elkaars standpunten. De stijgende asieldruk leidt tot een gevoel van urgentie. Daarnaast dringt het besef door dat minder instroom (wens van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Zweden en Nederland) de herverdeling van migranten (wens van zuidelijke lidstaten) vergemakkelijkt.

Rutte werkte zelf mee aan die toenadering. Tijdens een lange pauze tijdens de EU-top donderdagmiddag klopte hij bij zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni aan – ‘ik heb zin in espresso’ – voor een gesprek. Het resultaat was dat Rutte het ‘D-woord’ in de slotverklaring kreeg (Dublin), en Meloni een omfloerste verwijzing naar het inperken van de activiteiten van vrijwilligersboten die migranten uit zee oppikken. Volgens Meloni zouden die hulporganisaties samenwerken met mensensmokkelaars.

Voor het eerst in jaren hebben we het wantrouwen kunnen wegnemen, zei Rutte. Of het genoeg is om de instroom te verlagen moet komende maanden blijken. Papier is geduldig, weten EU-ambtenaren als geen ander. ‘Ik ben pas echt tevreden als we het momentum kunnen vasthouden. The proof of the pudding is in the eating’, zei Rutte.