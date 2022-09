EU-landen stemmen voor ‘ongekende’ ingreep energiemarkt, maar zijn het nog niet eens over prijsplafond

Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson (links), en de Tsjechische Industrie-minister Jozef Sikela (midden). Beeld AFP

‘Whatever it takes’, typeerde de Tsjechische Industrie-minister Sikela het noodpakket, verwijzend naar de fameuze woorden waarmee toenmalig ECB-voorzitter Draghi in 2012 de euro overeind hield. Volgens Sikela is de energiecrisis vergelijkbaar met de eurocrisis. Hij sprak over een ‘energie-oorlog’ met Rusland dat de gasexport naar Europa nagenoeg heeft stilgelegd. ‘Poetin probeert onze economie te vernietigen, onze levensstijl en sociale cohesie. Maar daarin zal hij niet slagen.’

De energieministers van de EU-landen vroegen de Europese Commissie haar eerder deze geopperde ideeën met grote spoed – uiterlijk volgende week – om te zetten in concrete wetsvoorstellen. Het gaat onder meer om een vermindering van de vraag naar elektra gedurende de piekuren. De Commissie denkt aan 5 procent minder verbruik. Als het niet op vrijwillige basis lukt, komen er bindende doelen voor de lidstaten, benadrukte EU-voorzitter Tsjechië.

Brede steun was er ook voor het plan om de buitensporige winsten af te romen die zonne- en windenergieproducenten maken bij de het leveren van elektra. Deze producenten hebben nauwelijks extra kosten, maar vangen de volle elektraprijs die bepaald wordt door het extreem dure gas. De lidstaten willen ook een ‘solidariteitsbijdrage’ van fossiele energiereuzen als Shell en BP.

Een ‘ongekende’ ingreep in de energiemarkt, erkende Commissaris Simson (Energie). Het geld is bedoeld om consumenten en bedrijven te helpen bij het betalen van hun energierekeningen. Betrokken EU-ambtenaren denken dat het afromen van de winsten van niet-gascentrales 60 miljard euro oplevert, de solidariteitsbijdrage 20- tot 30 miljard euro. Er is geen verdeling van deze miljarden over de lidstaten voorzien via een Europees fonds.

Op verzoek van de ministers komt de Commissie ook met een voorstel om staatssteun toe te staan voor energieleveranciers. Een deel daarvan zit in zware financiële problemen, omdat ze contractueel verplicht zijn energie te leveren die ze momenteel alleen tegen extreem hoge prijzen kunnen inkopen.

Maximumprijs

De hoge elektraprijs komt grotendeels door het wegvallen van de Russische gasexport. Maar ook de lage waterstanden (minder aanvoer kolen, minder koeling kerncentrales, minder energie uit waterkracht) en de lange windstille periodes (minder windenergie) duwen de prijs van gas en elektriciteit omhoog. Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw), die minister Jetten (Energie) verving bij het overleg in Brussel, noemde het noodpakket ‘heel belangrijk’ voor burgers en bedrijven.

De bewindslieden werden het niet eens over een maximumprijs voor Russisch gas dat via pijpleidingen naar Europa komt. De Commissie wil dit om de oorlogskas van Moskou te treffen. De Baltische ministers, maar ook hun Poolse, Italiaanse, Franse en Belgische collega’s, bepleitten het. Maar zij stuitten op een hard ‘nee’ van vooral Hongarije en Slowakije, landen met een grote afhankelijkheid van Russisch gas. Nader onderzoek is nodig, concludeerde EU-voorzitter Tsjechië.

Onder druk van een grote groep (veelal zuidelijke) lidstaten komt de Commissie wel met een wetsvoorstel voor een maximumprijs voor gas uit alle landen. Simson toonde na afloop van het overleg twijfels over dit plan. Ze wees op het gevaar dat gasproducenten simpelweg naar andere afnemers gaan als Europa niet genoeg betaalt. Om de komende winter zonder energietekorten door te komen, kan de EU geen risico’s nemen. ‘Onze energiezekerheid is nogal een uitdaging de komende maanden’, aldus Simson.

Nederland is fel gekant tegen zo’n algemeen prijsplafond, Duitsland is eveneens sceptisch. Beide landen vrezen voor een ernstige verstoring van de energievoorziening. Wel zijn ze bereid te praten over een nieuw prijsmechanisme voor elektra waarin aardgas niet langer de prijs bepaalt.