EU-landen krijgen gezamenlijke coronacode

Lidstaten werken aan een gezamenlijke kleurcode om risico's per land in beeld te brengen.

Dinsdag stemden de lidstaten in met een gezamenlijke kleurcode om de coronarisico’s in Europa in beeld te brengen. Die code – met de kleuren groen, oranje en rood – wordt gemaakt door het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), het Europese RIVM, op basis van de gegevens die de lidstaten aanleveren over het aantal covidbesmettingen en positieve testen.

Is een land of regio groen (weinig besmettingen), dan zouden er geen beperkingen voor reizigers mogen gelden. Bij code oranje of rood mogen omringende landen wel beperkingen opleggen. Er kan quarantaine worden geëist of een negatieve coronatest.

De lidstaten beloven elkaar tijdig (48 uur van tevoren) te informeren over eventuele beperkingen en elkaars testresultaten te erkennen. Het gaat om een aanbeveling, de EU-landen kunnen niet verplicht worden tot naleving omdat gezondheidszorg en bescherming van de volksgezondheid nationale bevoegdheden zijn.

De lidstaten beseffen echter dat de bestaande wirwar aan maatregelen praktisch ongemak opleveren voor burgers en bedrijven. Met de tweede coronagolf en de steeds verder krimpende economieën zijn de EU-landen nu meer geneigd samen te werken dan eerder dit jaar. De Europese Commissie hamert al maanden op meer afstemming. De lidstaten en regeringsleiders beloofden dat ook maar lieten het vervolgens afweten. EU-ambtenaren vrezen dat uiteindelijk het vrij reizen in de Schengenzone (22 EU-landen plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein) onder druk komt te staan door eenzijdig opgelegde reisbeperkingen.