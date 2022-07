EU-landen knijpen gasbesparing af en willen zelf bepalen wanneer alarmfase ingaat

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bespreekt de laatste details van het gasbesparingsplan met vicevoorzitter Frans Timmermans en eurocommissaris voor justitie Didier Reynders. Beeld AP

Dinsdag proberen de Europese energieministers een politiek akkoord te bereiken over de gasreductie. Die is nodig om voorbereid te zijn op het realistische scenario dat Rusland op korte termijn de gasexport naar Europa stopt. Gazprom maakte maandag bekend de aanvoer via de Nord Stream-pijpleiding tot 20 procent terug te schroeven.

Een verdeelde EU zonder gasnoodplan speelt Moskou in de kaart, benadrukken EU-diplomaten. Een blamage die voorkomen moet worden. ‘Er is geen plan-B’, aldus een van hen.

De EU-landen openden vorige week onmiddellijk de aanval op het Commissievoorstel dat voorziet in gasbesparingsopdracht voor alle EU-landen van 15 procent, ofwel 45 miljard kubieke meter gas. Als dat niet op vrijwillige basis lukt, wil de Commissie de gasreductie bindend opleggen. Zij zou bepalen wanneer het tijd is voor deze alarmfase. De besparingswet moet twee jaar van kracht zijn omdat de winter van 2023-2024 nog veel moeilijker kan worden. Voor de komende winter zijn de gasvoorraden redelijk op peil, maar wel grotendeels gevuld met Russisch gas. Volgend jaar is dat er naar verwachting niet meer of veel minder.

Spanje en Portugal startten het verzet: beide landen gebruiken nauwelijks Russisch gas. Boven zijn ze qua energie slecht verbonden met de rest van Europa zodat eventueel bespaard gas (dat zij uit Afrika betrekken) niet makkelijk doorgevoerd kan worden naar landen die zwaar afhankelijk zijn van Russisch gas, zoals Duitsland, Polen, Hongarije en Slovenië.

Spaanse en Portugese diplomaten toonden afgelopen dagen ook enig leedvermaak. Ze herinnerden aan de eurocrisis toen hun verzoeken om financiële hulp aanvankelijk op verzet van Duitsland en Den Haag stuitten die hun financieel wanbeleid verweten. Nu beschuldigen Madrid en Lissabon vooral Duitsland van energie-wanbeleid door zich decennialang te laven aan goedkoop Russisch gas.

Misère

Overleg tussen de EU-ambassadeurs maandag leerde dat ook de Baltische staten een uitzondering willen op de 15 procent doelstelling omdat hun energienetwerk is verknoopt met het Russische. Daarnaast eisten Malta, Cyprus en Ierland weer een zachtere aanpak omdat zij als eilanden weinig te delen hebben met de rest van Europa.

Volgens becijferingen van de Commissie tellen alle uitzonderingsverzoeken op tot circa 15 miljard kubieke meter. De te realiseren besparing zou net boven de 30 miljard kubieke meter uitkomen. Daarover zei de Commissie vorige week dat dit niet voldoende is om zonder al te grote economische misère de komende winter te doorstaan.

In haar berekeningen ging de Commissie ervan uit dat Gazprom vanaf 1 juli de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Dat is vooralsnog niet het geval, wat enige speelruimte geeft.

De energieministers proberen vandaag de precieze quota vast te stellen. Duidelijk is dat zij willen bepalen wanneer de alarmfase wordt uitgeroepen die de gasbesparing verplicht stelt. Die macht aan de Commissie geven, gaat de EU-landen te ver.

De lidstaten beperken het besparingsvoorstel verder tot één jaar. Volgende zomer wordt bezien of verlenging van de reductieplicht noodzakelijk is. EU-landen worden aangemoedigd snel en veel te investeren in duurzame energie als alternatief voor Russisch gas. Ook mogen kolencentrales harder draaien, ondanks de extra CO2-uitstoot. Verder houden lidstaten waar mogelijk kerncentrales langer open om energietekorten op korte termijn op te vangen.

Minister Jetten (Klimaat en Energie) liet de Tweede Kamer maandag weten dat een politiek akkoord tussen de lidstaten dinsdag haalbaar is. De technische details worden dan komende weken uitgewerkt, het wetsvoorstel moet snel worden ingevoerd. Nederland en Duitsland hadden een ambitieuzere besparing dan 15 procent gewild.