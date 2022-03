EU-landen doorbreken taboe en kiezen voor gezamenlijke gasinkoop

Van links af premier Robert Abela van Malta, premier Kaja Kallas van Estland, premier Kiril Petkov van Bulgarije en premier Mark Rutte vrijdag in het Europagebouw, waar de regeringsleiders van de EU-lidstaten voor een overleg van de Europese Raad voor een tweede dag bijeen waren. Beeld ANP

Tot voor kort was een dergelijke soevereiniteitsoverdracht onbespreekbaar, de exploderende gasprijzen en pijnlijke afhankelijkheid van Russisch gas maken dat de leiders deze stap nu wel zetten. Onder sterke druk van zuidelijke landen stemden de leiders ermee in dat de Commissie met spoed onderzoekt of een maximumprijs voor gas mogelijk is, mits die de Europese energiemarkt niet ontregelt.

Een eerste voorbeeld van de gezamenlijke gasinkoop op vrijwillige basis – eerder deze week voorgesteld door de Europese Commissie – kwam vrijdagochtend al. De Amerikaanse president Biden en Commissievoorzitter Von der Leyen meldden dat de VS nog dit jaar 15 miljard kubieke meter vloeibaar gas (lng) extra aan de EU leveren, oplopend naar 50 miljard kuub per jaar tot 2030. Dat is eenderde van de hoeveelheid gas die de EU nu elk jaar van Rusland afneemt.

Von der Leyen noemde het principeakkoord met de VS een grote stap voorwaarts. ‘In plaats van tegen elkaar opbieden waardoor de prijzen stijgen, poolen we nu onze vraag naar gas’, zei Von der Leyen na afloop van de EU-top. Premier Rutte benadrukte de vrijwilligheid bij de gezamenlijke inkoop en dat de Commissie voor een coördinerende rol heeft. ‘We gaan nu niet ineens alles samen doen.’

De jaarlijkse lng-export van de VS naar Europa schommelde in 2020 en 2021 rond de 20 miljard kuub per jaar. De extra 50 kuub is een welkome hulp in het streven van de EU om uiterlijk in 2027 helemaal geen gas, olie en kolen meer uit Rusland te import. Nu komt komt zo’n 40 procent van de Europese gasimport uit Rusland, 27 procent van de olie en 46 procent van de kolen.

De Baltische lidstaten en Polen wilden sneller van de Russische energie af. Zij vonden Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Bulgarije op hun weg, deze landen leunen zwaar op de import uit Rusland. Ook premier Rutte waarschuwde voor een overhaast afsluiten van de energiestroom uit Rusland.

De Letse premier Karins benadrukte dat Moskou met de Europese energiebetalingen de invasie in Oekraïne financiert. Volgens de Sloveense premier Jansa komt er nu een eind aan de miljardenstroom. ‘Misschien niet zo snel als wij willen maar sneller dan Moskou verwacht.’ Ook de Duitse kanselier Scholz zei dat ‘het sneller zal gaan dan menigeen denkt’.

Vergunningen

De aanvoer van extra lng uit de VS vergt forse investeringen in laad- en overslaginfrastructuur in Europa. De Commissie hamert er bij de lidstaten op dat de vergunningen voor deze installaties sneller verstrekt moeten worden. De Commissie zegt dat het EU-budget kan worden ingezet voor deze investeringen, ook omdat dezelfde installaties later voor de productie en het vervoer van duurzame waterstof gebruikt kan worden.

De extra lng is hard nodig om de gasreserves voor deze winter op peil te brengen. De Commissie wil dat de opslag op 1 november voor 80 procent is gevuld, in de jaren erna moet dit op 90 procent liggen.

De leiders voerden vrijdag urenlang een harde discussie over prijslimieten voor gas. Vooral de Spaanse premier Sanchez en zijn Italiaanse collega Draghi zetten hierop in, zij liggen thuis zwaar onder vuur vanwege de hoge energieprijzen. Sanchez vroeg ook om voor de Spaanse (en Portugese) energiemarkt een ander prijsmechanisme te hanteren, een waarbij het dure gas geen rol speelt.

Noordelijke landen als Nederland en Duitsland wilden niets van een EU-breed prijsplafond voor elektra weten. Zij vrezen voor blackouts en dure compensatieregelingen voor energieproducenten. In het uiteindelijke compromis kregen Madrid en Rome maar deels hun zin. Maatregelen om de energierekening te drukken worden met spoed door de Commissie onderzocht maar mogen de markt niet zwaar verstoren. ‘Ik laat me graag overtuigen dat een prijsplafond werkt. Maar als blijkt dat het niet zo is, hoop ik dat het andere kamp dat ook toegeeft’, aldus Rutte.

Wel krijgen Spanje en Portugal alvast de mogelijkheid om in hun landen de prijs voor elektra wettelijk lager vast te stellen. Beide landen hebben een groot aanbod aan zonne- en windenergie maar kampen toch met hoge tarieven omdat gascentrales de prijs van elektra bepalen. Vanwege deze unieke situatie, mogen Madrid en Lissabon tijdelijk de elektraprijs verlagen. Compensatie voor energieproducten moet zelf worden betaald, bijvoorbeeld uit de winsten van energiebedrijven.