EU komt met een plafond aan het gasprijsplafond

De Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron schudden elkaar de hand bij de EU-top in Brussel. Met bril: EU-president Michel, rechts Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Beeld AP

Laat? Lang? EU-president Charles Michel en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie trekken vrijdagochtend om half drie, na tien uur vergaderen met de Europese regeringsleiders, verbaasd de wenkbrauwen op. ‘Gezien de enorme agenda die er lag, is dit supersnel’, stelt Von der Leyen droogjes vast.

De conclusies over de hoge energieprijzen, waarvoor de leiders hun nachtrust opofferden, telt nochtans slechts een A4-tje, 617 woorden. Niet veel en na afloop gaf iedereen er zijn eigen interpretatie aan, variërend van ‘impasse, niets besloten’ tot ‘principiële doorbraak’. De doorbraak zit overigens meer in hetgeen zonder discussie werd afgekaart dan in het inmiddels beruchte prijsplafond voor gas waarvoor premier Mark Rutte, de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en bondskanselier Olaf Scholz rond middernacht in de biechtstoel moesten bij Michel.

In hun slotverklaring roepen de leiders de Europese energieministers én de Commissie op ‘met spoed concrete besluiten’ te nemen over dat prijsplafond. Let wel: besluiten, dus niet meer dralen over voorstellen. Een opdracht van de regeringsleiders - het hoogste politieke gezag in de EU - aan de ministers en de Commissie. ‘Dat is een politiek feit’, stelt een betrokken EU-ambtenaar.

Het waren Macron en Draghi die deze passage in de conclusies duwden. Zij ijveren al een jaar voor een maximum gasprijs. Vooral voor Scholz was dit slikken, die wilde het woord prijsplafond überhaupt niet in de tekst zien. Ook voor Rutte was het ongemakkelijk. Minder ideologisch dan Scholz voelde ook hij niet veel voor het limiteren van de gasprijs. Hij vreest dat gasproducenten Europa straks links laten liggen omdat ze elders meer geld krijgen.

Pieken

Onder druk van Berlijn en Den Haag werd vervolgens het prijsplafond dan ook geplafonneerd: bind het aan zo veel voorwaarden dat het mogelijk nooit wordt gebruikt. Dus komt er geen harde grens aan de gasprijs maar een dynamische bandbreedte om alleen in tijden van ‘excessieve prijzen’ de hoogste pieken eraf te vijlen. Pas als Europa echt fors meer betaalt voor lng dan bijvoorbeeld Azië, zal de EU het gas weigeren. De energiezekerheid mag echter niet in gevaar komen.

Eenzelfde serie voorwaarden werd onder Nederlands-Duitse druk aan het subsidiëren van de elektriciteitsprijs verbonden: het mag niet tot extra vraag leiden of de ongewenste export van met EU-geld gesponsorde elektriciteit naar landen als het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

EU-ambtenaren denken niet dat de dynamische prijslimiet ooit geactiveerd zal worden, temeer daar de gasprijzen afgelopen weken fors gedaald zijn, mede door EU-maatregelen. ‘Het is toch een beetje een fata morgana’, aldus een van hen.

Boosheid

Een ander punt dat de nodige uren onderhandelen kostte, was de Italiaanse wens EU-geld in te zetten om burgers en bedrijven te helpen de hogere energierekeningen te betalen. Draghi speelde daarmee slim in op de boosheid over het nationale Duitse steunprogramma van tweehonderd miljard euro. Berlijn zou met zijn financiële slagkracht de solidariteit in Europa en de interne markt ondermijnen.

Scholz voelde zich in de hoek gedrukt maar zorgde er met Rutte voor dat extra EU-geld alleen ‘waar passend’ zal worden ingezet. Voor Nederland en Duitsland is dat passende moment nog lang niet aangebroken. Volgens Rutte ligt er nog duizend miljard euro aan ongebruikte EU-subsidies op de plank.

Volgende week moeten de Europese ministers voor Energie het principeakkoord van de leiders uitwerken, Macron verwacht binnen een maand besluiten. Bij onenigheid komt de kwestie terug bij de leiders op een extra EU-top. Scholz eiste dat uit vrees dat Duitsland overstemd wordt: ministers beslissen bij meerderheid, de leiders met unanimiteit.

Temidden van alle nachtelijke onderhandelingen over prijzen en geld, kregen twee andere zaken veel minder aandacht. De leiders besloten tot de gezamenlijke inkoop van gas (grote klant, betere contracten) en een nieuw prijsmechanisme dat lng goedkoper maakt. Dat zijn volgens experts de maatregelen die komend voorjaar - bij het vullen van de gasopslag voor de winter ‘23-’24 - echt de prijs van gas zullen drukken. De hemeltergend hoge gasprijs deze zomer kwam immers mede door de Duitse koopwoede om de voorraden te vullen.